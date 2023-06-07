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Spor
TRT HABER / AA 07.06.2023 20:35

Giresunspor Süper Lig'e veda etti

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Bitexen Giresunspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Giresunspor, Süper Lig'den düşen ikinci takım oldu.

Giresunspor Süper Lig'e veda etti
[Fotograf: AA]

Çotanak Spor Kompleksi'nde başlayan mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetti.

Giresunspor, Süper Lige veda etti.Karadeniz ekibi, 38. haftada sahasında Fraport Tav Antalyaspor ile karşılaştı. Karadeniz ekibi, rakibini 2-0 mağlup etti ancak bu skor Giresunspor'u ligde tutmaya yetmedi.

İstanbulspor'un Ümraniyespor karşısında sahadan galibiyetle ayrılmasının ardından Bitexen Giresunspor küme düştü.  

Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada penaltıdan Bajic ile 59. dakikada Sainz kaydetti.

Ligi 40 puanla tamamlayan yeşil-beyazlılar, İstanbulspor'un Hangi Kredi Ümraniyespor'u 4-0 mağlup etmesi üzerine ligden düşen ikinci takım oldu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

6. dakikada Bajic ceza sahası içerisinde Gerxhaliu'nun müdahalesiyle yerde kaldı ve maçın hakemi Kadir Sağlam penaltı kararını verdi.

GOL - 17. dakikada penaltı atışını kullanan Bajic, topu ağlara gönderdi. 1-0.

33. dakikada Fernando'nun sol kanattan kullandığı korner atışında Wright'ın uygun pozisyonda kafa vuruşunda, kaleci Ferhat Kaplan son anda meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

37. dakikada Antalyaspor'da Fernando'nun yaklaşık 25 metreden yaptığı sert şutta, top sağ direğe çarparak auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Giresunspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

49. dakikada Güray Vural'ın pasında ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Bertuğ Özgür Yıldırım'ın vuruşunda, kaleci Ferhat Kaplan topu kornere çeldi.

GOL - 59. dakikada Doğan Can Davas sol kanattan getirdiği topu yerden Borja Sainz'a aktardı. Borja Sainz'ın 20 metreden sert şutunda, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti. 2-0.

90+3. dakikada Campuzano, Antalyaspor defansından kaptığı topu yerden Mert Han Kurt'a aktardı. Bu oyuncu ceza sahasına girer girmez vurdu, meşin yuvarlak yan direkten döndü.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 galibiyeti ile sona erdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Kadir Sağlam, Ceyhun Sesigüzel, Mustafa Sönmez

Bitexen Giresunspor: Ferhat Kaplan, Hayrullah Bilazer, Arias, Kadir Seven, Faruk Can Genç, Campuzano, Görkem Sağlam (Dk 74 Murat Cem Akpınar), Doğan Can Davas (Dk. 74 Mert Han Kurt), Borja Sainz, Savicevic (Dk. 48 Mejia), Bajic (Dk. 65 Alper Uludağ)

Fraport TAV Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Gerxhaliu (Dk. 67 Ndao), Emrecan Uzunhan, Güray Vural, Erdal Rakip, Fernando (Dk. 67 Ufuk Akyol), Nakajima (Dk. 46 Bertuğ Özgür Yıldırım), Ghacha (Dk. 76 Mustafa Erdilman), Larsson, Wright

Goller: Dk. 17 Bajic (Penaltıdan), Dk. 59 Borjia Sainz (Bitexen Giresunspor)

Kırmızı Kart: Dk. 60 Borja Sainz (Bitexen Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 12 Campuzano (Bitexen Giresunspor), Dk. 35 Ghacha (Fraport TAV Antalyaspor)

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