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Gündem
TRT Haber 28.04.2024 20:19

Türkiye'nin Gazze diplomasisi sürüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'da, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu toplantısına katıldı. Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ve Norveçli mevkidaşı Eide ile bir araya geldi. Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile de telefonla görüştü.

Türkiye'nin Gazze diplomasisi sürüyor

Türkiye'nin Gazze'deki insanlık krizini sona erdirmek için yürüttüğü diplomasi trafiği sürüyor. 

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre toplantıda, 4 Mayıs'taki İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde alınacak kararlar görüşüldü.

Filistin'in devlet olarak tanınması sürecinde atılacak ortak adımlar ele alındı. Bu kapsamda, İsrail ve İsrail'e destek veren ülkelere karşı uygulanabilecek baskı unsurları değerlendirildi.

Türkiye'nin Gazze diplomasisi sürüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Riyad'daki temasları da devam ediyor.

Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ve Norveçli mevkidaşı Espen Barth Eide ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile görüştü

Bakan Fidan, ikili görüşmeleri kapsamında Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile de bir araya geldi.

Bakan Fidan Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile görüştü

Bakan Fidan Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Fidan Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile görüştü
Bakan Fidan Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile görüştü

Görüşmede, Gazze ve Batı Şeria’daki son durum ele alındı.

Filistin Devleti’nin daha fazla ülke tarafından tanınması yönündeki çabalar değerlendirildi.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Hakan Fidan İslam İşbirliği Teşkilatı Suudi Arabistan
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