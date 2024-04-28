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Dünya
AA 28.04.2024 20:26

ABD'li Senatör Sanders Netanyahu'nun Gazze'de etnik temizlik yaptığını söyledi

ABD'li Senatör Bernie Sanders, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de etnik temizlik yaptığını belirtti.

ABD'li Senatör Sanders Netanyahu'nun Gazze'de etnik temizlik yaptığını söyledi
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]

ABD Senatosundaki önemli Yahudi isimlerden biri olan bağımsız Vermont Senatörü Sanders, CNN'in "State of the Union" programına konuk oldu.

ABD'deki üniversitelerde süren Filistin'e destek gösterilerinde Yahudi karşıtı söylemlerin sorulması üzerine Sanders, Yahudi karşıtlığıyla beraber her türlü nefret suçu ve İslam karşıtlığına (İslamofobi) da karşı çıkılması gerektiğini vurguladı.

Sunucunun ısrarla üniversitelerde Yahudi öğrencilerin mağduriyetini ön plana çıkarma çabalarına ilişkin Sander, kendisinin de Yahudi olduğunu ve odaklanılması gereken konunun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de yol açtığı insani facia olduğunu dile getirdi.

Sanders, İsrail'in Gazze'de sistematik şekilde sağlık sistemi ile esasen tüm Gazze'yi yok etmeye çalıştığını belirterek, "Amerikan halkının çoğu Netanyahu'nun savaş makinesinden iğreniyor ve ABD'nin buna destek olmasına karşı çıkıyor" dedi.

"Gazze halkının yüzde 80'ini yerinden etti"

İsrail'in 6,5 ayda Gazze toplumunun yüzde 5'ini öldürdüğünü, bunun modern savaş tarihinde görülmemiş bir oran olduğunu belirterek, "Netanyahu bunun hesabını vermeli" diye konuştu.

Sanders, soykırım tanımlamasının mahkemelerce yapıldığına işaret ederek, "Ancak Netanyahu'nun Gazze'de etnik temizlik yaptığı tartışma götürmez bir konu. Gazze halkının yüzde 80'ini yerinden etti. Şimdi de güvenli diye insanların sığındığı Refah'a saldırı tehdidinde bulunuyor. Bu kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

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ABD Filistin - İsrail Çatışması Gazze
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