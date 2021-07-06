Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını Riva’da sürdürüyor. Bordo mavililerde günün ilk antrenmanında yan sahadaki ısınmanın ardından takıma dayanıklılık testi uygulandı.

Sağanak yağış altındaki antrenmana kamptaki tüm futbolcular katıldı. Abdullah Avcı yönetiminde ki testte oyuncuların hırslı oldukları gözlendi.

Bordo mavililerde Avrupa Futbol Şampiyonasına katıldıkları için izinli olan Uğurcan, Abdülkadir Ömür ve Marek Hamsik ile özel işleri nedeniyle izinli olan Ekuban kampta bulunmuyor.

Bu oyuncuların kendilerine verilen iznin ardından Riva kampına katılacakları bildirildi.

Vitor Hugo ise sağlık kontrolünde olduğu için antrenmana katılmadı.

Trabzonspor’un 29 Temmuz’a kadar sürecek olan Riva kampında dört hazırlık maçı yapması planlanıyor.

Transfer gündemi

Transfer çalışmalarını sürdüren Karadeniz ekibinde öncelik sol bek transferi. Abdullah Avcı’nın bordo mavili yönetimden sol bek transeferinin dışında stoper ve kanat oyuncusu da istediği öğrenildi.

Trabzonspor’da transferde adı geçen oyuncular Aliovski, Mert Çetin, İsmail Köybaşı ve Efecan Karaca.

Gündemdeki bir başka oyuncu olan Sörloth transferiyle ise bizzat Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun ilgilendiği öğrenildi.