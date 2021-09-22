Haber Giriş: 22 Eylül 2021 Çarşamba 14:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor'da Fode Koita antrenmanda sakatlandı
Trabzonspor, Fode Koita’nın çekilen MR’ında sağ üst adalesinde ikinci derece yaralanma tespit edildiğini açıkladı.
Trabzonspor'da forvet oyuncusu Fode Koita'nın dünkü antrenmanda sakatlandığı bildirildi. Bordo-mavililerin kulüp doktoru Hakan Çelik Kotia'nu sağluk durumu ile ilgili açıklamada bulundu.
"Takımımızın dün akşam gerçekleştirdiği antrenmanda sağ kalçasından sakatlanan Fode Koita'nın çekilen MR'ında, sağ üst adalesinde ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
Sezon başında kadroya katılan Koita, sakatlığı nedeniyle ligin ilk 5 haftalık bölümünde 3 maçta 24 dakika görev yaptı.
Karadeniz ekibinde Trondsen, Abdulkadir Parmak, Dorukhan Toköz ve Koita, Konyaspor kafilesinde yer alamayacak.
Fode Koita’nın sağlık durumuyla ilgili açıklama— Trabzonspor (@Trabzonspor) September 22, 2021
Detaylar https://t.co/aJoqzTTIFQ pic.twitter.com/2dQ8bznP1d
Etiketler: Trabzonspor
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