Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu konuyla ilgili açıklamada bulundu.

"Basketbola 2021-2022 sezonu ile özlediğimiz coşku ve artan tutkumuzla başlayacak olmanın sevinci içindeyiz. Geçen sezonun ikinci yarısı itibarıyla Türkiye Basketbol Ligi maçları normal sezonda ilk kez televizyon yayınları aracılığıyla basketbolseverlere ulaşmaya başlamıştı."

Türkiye Basketbol Ligi heyecanı, geçen sezon olduğu gibi 2021-2022 sezonunda da naklen yayınlarla @trtsporyildiz ekranlarında yaşanacak! pic.twitter.com/AuEaB8SuMJ — TBF (@TBF) September 22, 2021

"En iyi yayın modeli için önemli adımlar attık"

"Yeni sezonda da maçlarımızın TRT Spor Yıldız’dan yayınlanmaya devam edeceğini duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Hem kulüplerimiz hem de taraftarların mutlu olacağı, en iyi yayın modeli için göreve geldiğimiz günden bu yana önemli adımlar attık."

"Türkiye Basketbol Ligi’nde 2021-2022 sezonu da TRT Spor Yıldız’da olacak"

"Bu çerçevede televizyonda basketbol maçları yayınlarını artırdık. Türkiye Basketbol Ligi’ni normal sezonda ilk kez TRT Spor aracılığıyla ekranlara taşıdık. Türkiye Basketbol Ligi’nde 2021-2022 sezonu da TRT Spor Yıldız’da olacak. Yeni yayın anlaşmamız ile ligimize ve Türk basketboluna duydukları inancı bir kez daha gösteren TRT ailesine teşekkür eder; fair-play ruhuyla geçecek, sakatlıksız bir sezon dilerim."

Ligde 2021-2022 sezonu 1 Ekim Cuma günü oynanacak Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Antalya Güneşi müsabakasıyla başlayacak.

16 takımın katılımı ile oynanan TBL’de 2021-2022 sezonunu ilk sırada tamamlayan ekip ING Basketbol Süper Ligi’ne yükselme hakkını elde edecek.

Ligde ayrıca play-off final serisini kazanan takım da ING Basketbol Süper Ligi’ne katılmayı hak kazanan ikinci takım olacak.