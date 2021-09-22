Adana Demirspor karşısında 3-0 öne geçmesine rağmen sahadan 1 puanla ayrılan Beşiktaş, gözünü Altay ile oynayacağı maça çevirdi.

Zorlu deplasman öncesinde eksik oyuncuların çokluğu, teknik heyeti düşündürüyor. Siyah beyazlılar, 6 eksikle Adana Demirspor karşısına çıkmıştı.

Eksikler kervanına maç sonunda hakemi protesto ettiği için ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Valentin Rosier ile karşılaşma içerisinde sakatlık yaşayan Rachid Ghezzal ile Cyle Larin de katıldı.

İki oyuncunun durumu henüz belirsizliğini koruyor. Domagoj Vida, Umut Meraş, Alex Teixeira, Kevin N’Koudou, Mehmet Topal ve Necip Uysal sakatlıkları devam eden isimler.

Bu futbolcuların, Altay maçında oynama ihtimali yok. Altay karşılaşmasıyla birlikte 6 günde 3’üncü lig maçına çıkacak Beşiktaş, sonrasında salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş’ta sağlık heyetinin hedefi, sakatlıkları devam eden oyuncuları Amsterdam deplasmanına yetiştirmek.

Vida haricindeki isimler, Ajax maçında oynama şansları bulunurken, durumları hafta sonunda netleşecek.