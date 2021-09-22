Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da gerçekleştirilen organizasyonun son gününde poomsae kategorisinde müsabakalar yapıldı.

Ay-yıldızlı sporcular, son günü 13 altın, 11 gümüş ve 13 bronz madalyayla tamamladı.

[Fotoğraf: İHA]

Organizasyonun son gününde madalya kazanan milli sporcular şunlar:

Altın madalya

Biricim Azra Akçael, Nazlı Nur İşler, Ahmet Aydın, Sefa Yıldırım, Muhammed Mehmet Gençtoprak (Serbest stil 12 yaş üstü karışık takımı), Hamid Arda Salta (Genç erkekler bireysel), Seyyid Burhaneddin Fırat (40 yaş altı erkekler bireysel), Mustafa Yılmaz (60 yaş altı erkekler bireysel), Ceyda Alkan (Genç kızlar bireysel), Fatma Törehan (40 yaş altı kadınlar bireysel), Hamid Arda Salta, Ceyda Alkan (Genç çiftler), Büşra Deniz Yılmaz, Buse Yavuz, Elif Sıla Kotan (30 yaş altı kadın takım), Nazlı Nur İşler (Serbest stil 17 yaş altı kızlar bireysel), Nisa Doğru, Aysu Ela Kargı, Zeynep Özdil (Yıldız kızlar takım), Biricim Azra Akçael, Muhammed Mehmet Gençtoprak (Serbest stil 17 yaş üstü çiftler), Muhammet Emin Mavi, Erhan Dündar, Mehmet Berke Yıldız (Yıldız erkek takım), Furkan Bayrak, Enes Talha Combaş, Yusuf Emre Akbıyık (30 yaş altı erkek takım).

[Fotoğraf: İHA]

Gümüş madalya

Alican Doğru, Ayşin Özcan, Hayriye Erişik, Seyfettin Emre Bulut, Abdullah Çelik (Serbest stil 12 yaş üstü karışık takım), Uğur Tuzlu (40 yaş altı erkekler bireysel), Eylül Sezgin (Genç kızlar bireysel) Serap Koca (40 yaş altı kadınlar bireysel), Zeynep Rana Seçen, Mertcan Kaya (Genç çiftler), Esra Çiftçi, Beyza İrem Bekçi, Betül Döndü Tankız (30 yaş altı kadınlar takım), Zeynep Sude Gezer (Serbest stil 17 yaş altı kızlar bireysel), Hakan Kadıoğlu, Sedanur Kaldı (Serbest stil 17 yaş üstü çiftler), Mustafa Kırgın, Yiğit Can Öğüt, Eren Demir (Yıldız erkek takım), Habip Okçu, Ali Kemal Ustabaş, Osman Şenel (30 yaş altı erkek takım), Şenol Çudin (60 yaş altı erkekler bireysel).

[Fotoğraf: İHA]

Bronz madalya

Ebubekir Haphap, Dilan Ekram, Ali Efe Bulut, Sıla Kocaoğlu, Elif Nur Erişik (Serbest stil 12 yaş üstü karışık takım), Yusuf Siyar Kıran (Genç erkekler bireysel), Hasan Gülnar (40 yaş altı erkekler bireysel), Murat Sarıkuş (40 yaş altı erkekler bireysel), Çiğdem Zeynep Özden (Genç kızlar bireysel), Yusuf Siyar Kıran, Ranya Akdoğan (Genç çiftler), Çiğden Zeynep Özden, Mert Çelik (Genç çiftler), Melike Sertçelik, Sinem Karakaynak, Melis Kaya (30 yaş altı kadınlar takım), Ayşin Özcan (Serbest stil 17 yaş altı kızlar bireysel), Mehmet Mustafa Cankurt (Serbest stil 17 yaş altı erkekler bireysel), Kerem Narlıoğlu (Serbest stil 17 yaş altı erkekler bireysel), Ahmet Aydın, Sefa Yıldırım, Muhammed Enes Kaya (30 yaş altı erkek takım), Ömer Tekin, Kadir Şener, Esad Kayan (30 yaş altı erkek takım).