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Spor
İHA 13.02.2024 11:05

Trabzonspor'da Enis Bardhi suskunluğunu bozdu

Trabzonspor'un Kuzey Makedonyalı oyuncusu Enis Bardhi, Hatayspor karşısında kaydettiği gol ile 164 günlük suskunluğunu bozdu.

Trabzonspor'da Enis Bardhi suskunluğunu bozdu

Trendyol Süper Lig'de zor günler geçiren Trabzonspor, 5 haftalık galibiyet özlemini Hatayspor karşısında bozdu.

Bordo-mavililere galibiyeti getiren goller ise Trezeguet ve Enis Bardhi'den geldi. Bordo-mavili takıma transfer olduğu dönemden itibaren performansıyla tartışılan isimler arasında yer alan Kuzey Makedonyalı oyuncu, aylar sonra gol yollarındaki suskunluğunu bozdu.

Trabzon temsilcisinin, Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup ettiği karşılaşmada 2 gol atan oyuncu, 164 gün sonra gol yollarındaki suskunluğunu Hatayspor karşısında attığı golle bozdu.

Yuhalandı golle cevap verdi

Geçtiğimiz sezon başında Levante'den transfer olan oyuncu, bordo-mavili takımda forma giymeye başladığı ilk sezonda 6 gol attı.

30 maçta bin 344 dakika oynayan oyuncu, bu sezon ise 22 maçta bin 354 dakika forma giyerek 3 gole imza attı.

Hatayspor maçında taraftarın tepkisini çeken oyuncu yuhalandığı maçta 77 dakikada bulduğu golle takımını rahatlatan isim oldu ve bu kez alkış aldı.

Avrupa'dan tekliflere rağmen gitmedi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, taraftarın tepkisini çeken Enis Bardhi'nin Avrupa'dan teklifler gelmesine rağmen gitmediğini belirtti.

"Taraftarların ne istediğini bilen ve gerçekleştiren bir ekip olarak, oyun içindeki protestoların hiçbir şeyi geri getirmediğini biliyoruz. Eleştiri tabii ki olacaktır. Enis Bardhi’ye Avrupa’dan teklifler gelmesine rağmen takımın bu durumuna yardımcı olup kalmak istedi. Bugün itibariyle performansı çok iyiydi."

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