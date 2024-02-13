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Spor
AA 13.02.2024 10:15

Eskişehir'de balon futbolu müsabakaları eğlenceli geçiyor

Eskişehir'de çocukluk arkadaşları Sercan Anılır ve Faruk Sezer'in girişimleriyle hizmete sunulan balon futbolu, eğlenceli içeriğiyle sporseverlerden ilgi görüyor.

Oyuncuların piyasaya sürülmesi belden yukarı özel tasarlanmış balonla sararak farklı bir deneyim sunan oyun hem salonda hem de halı sahada oynanabiliyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Faruk Sezer, yaklaşık 5 aylık süreç balonları yurt dışından temin edildiğini söyledi. Sezer, balon futbolunun farklı bir oyun olduğunu söyledi.

"Değişik bir şey olduğu için görenler şaşırıyor, gelmek istiyor. Bana parasız bu aktivite futboldan daha eğlenceli, daha güvenilir. Çünkü top vücudunuzu kapladığı için düştüğünüz zaman dizleriniz yere gelmiyor. Kafanın bir kısmı zaten topun içinde olduğu için tamamıyla korumada oluyor. Kemerleri de taktığımız zaman hiçbir sorun olmuyor."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Sezer, 30 dakika süren işlemin kendilerinin tarafından yapılan araştırmaların sonucunun belirlendiğini ifade etti.

Balon futbolu oynayan sağlık çalışanları Oğuzhan Palazoğlu da ilk deneyiminin yorucu ancak eğlenceli geçtiğini anlattı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Palazoğlu, oyunun stres atmak için neşeli bir ortamın sağlanması ile ortaya çıktığını söyledi.

"Adrenalini yüksek ve heyecanlı. Mesafe daraldığı için ayakla pek vurma değişiklikleri yok, normal futboldan böyle bir fark var. Biraz daha zor. Futbol oynarken olduğu gibi vardı. Daha çok eğlendik ve stres" attık. Herkese tavsiye ederiz."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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