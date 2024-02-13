Eskişehir'de balon futbolu müsabakaları eğlenceli geçiyor

Oyuncuların piyasaya sürülmesi belden yukarı özel tasarlanmış balonla sararak farklı bir deneyim sunan oyun hem salonda hem de halı sahada oynanabiliyor.

[Fotoğraf: AA]

Faruk Sezer, yaklaşık 5 aylık süreç balonları yurt dışından temin edildiğini söyledi. Sezer, balon futbolunun farklı bir oyun olduğunu söyledi.

"Değişik bir şey olduğu için görenler şaşırıyor, gelmek istiyor. Bana parasız bu aktivite futboldan daha eğlenceli, daha güvenilir. Çünkü top vücudunuzu kapladığı için düştüğünüz zaman dizleriniz yere gelmiyor. Kafanın bir kısmı zaten topun içinde olduğu için tamamıyla korumada oluyor. Kemerleri de taktığımız zaman hiçbir sorun olmuyor."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Sezer, 30 dakika süren işlemin kendilerinin tarafından yapılan araştırmaların sonucunun belirlendiğini ifade etti.

Balon futbolu oynayan sağlık çalışanları Oğuzhan Palazoğlu da ilk deneyiminin yorucu ancak eğlenceli geçtiğini anlattı.

[Fotoğraf: AA]

Palazoğlu, oyunun stres atmak için neşeli bir ortamın sağlanması ile ortaya çıktığını söyledi.

"Adrenalini yüksek ve heyecanlı. Mesafe daraldığı için ayakla pek vurma değişiklikleri yok, normal futboldan böyle bir fark var. Biraz daha zor. Futbol oynarken olduğu gibi vardı. Daha çok eğlendik ve stres" attık. Herkese tavsiye ederiz."