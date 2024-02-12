Çok Bulutlu 11.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
İHA 12.02.2024 22:57

Türk karateciler Gürcistan’da tarih yazdı

Gürcistan'ın Tiflis kentinde düzenlenen Karate Şampiyonası'nda Türk sporcular 19 madalya ile tarih yazdı.

Türk karateciler Gürcistan’da tarih yazdı
[Fotograf: İHA]

9-11 Şubat 2024 tarihlerinde Gürcistan’ın Tiflis kentinde düzenlenen Avrupa Ümit, Genç, U21 Karate Şampiyonası tamamlandı. 49 ülkeden 1160 sporcunun katıldığı şampiyonada Türkiye 3 altın, 5 gümüş, 11 bronz, toplamda 19 madalya ile en çok madalya alan ülke oldu.

Türk karatecilerinin büyük bir başarıya imza attığını söyleyen Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abit Uğuz, bu başarılarının tesadüf olmadığını, büyük bir emeğin karşılığı olduğunu belirterek, “Hiçbir başarı tesadüf değil, büyük emekler vererek bu noktalara geldik. Gürcistan’ın başkenti Tiflis’de düzenlenen Avrupa Ümit- Genç- U21 Karate Şampiyonasında aldığımız 19 madalya ile en çok madalya alan ülke olduk ve takım halinde de 4. Olduk. Avrupa Şampiyonasını 4. olarak tamamlayan milli takımımızı, teknik heyetimizi, görevli antrenörlerimizi ve sporcularımızı kutluyorum.

Katkılarından dolayı büyük dojo kulüp antrenörlerimize de teşekkür ediyor, ayrıca kendilerini kutluyorum. Şampiyonada yaş grubu itibarıyla en fazla madalyayı alan ülkeyiz. Bu önemli bir mesajdır ve bunu iyi okumak lazım diye düşünüyorum. Türkiye olarak katıldığımız her iki kategorinin birisinden madalya alınmış olması gerçekten gelecek için ve tabii ki alt yapımız için ümit vaat ediyor. Son olarak şunu söyleyebilirim; Karate branşı emin ellerde yükselmeye ve yücelmeye devam edecektir. Bundan da kimsenin kuşkusu olmasın.” şeklinde görüş belirtti.

ETİKETLER
Gürcistan
Sıradaki Haber
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda üç milli güreşçi finale yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:33
BM Raportörü: İsrail, 2008'den beri tüm Filistin Özel Raportörleri'nin girişini reddetti
22:50
Hamas yetkilisi, Netanyahu'nun "vakit kazanmak için savaşı uzattığını" söyledi
22:47
BM: Refah'ta kimsenin zorla yerinden edilmesi sürecine dahil olmayacağız
22:42
ABD bütçesi ocakta 22 milyar dolar açık verdi
22:38
Bursa'da tur otobüsü aydınlatma direğine çarptı: 10 yaralı
22:43
Darbe girişimi davasının firari hükümlüsü eski asker yakalandı
Fotoğraf sanatçıları, Kulakkaya Yaylası'nın doğal güzelliklerini fotoğrafladı
Fotoğraf sanatçıları, Kulakkaya Yaylası'nın doğal güzelliklerini fotoğrafladı
FOTO FOKUS
İsrail'in kurşunları altında hayatını hiçe sayan kahraman doktor
İsrail'in kurşunları altında hayatını hiçe sayan kahraman doktor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ