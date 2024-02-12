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Spor
AA 12.02.2024 22:28

Süper Lig'de 25. hafta tamamlandı

Trendyol Süper Lig'de 25. hafta yapılan üç maçla tamamlandı.

Süper Lig'de 25. hafta tamamlandı

Ligde yapılan maçlarda Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'u 2-0 yendi. Yılport Samsunspor, Bitexen Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederken, Mondihome Kayserispor-Beşiktaş maçı golsüz sona erdi.

Ligde liderlik koltuğu 25. haftada el değiştirdi.

Haftaya averajla lider giren Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'la berabere kalarak puanını 64'e yükseltirken, RAMS Başakşehir'i 2-0 yenen Galatasaray 66 puanla ilk sıraya yerleşti.

Sonuçlar

Yukatel Adana Demirspor-Kasımpaşa: 1-3

VavaCars Fatih Karagümrük-Siltaş Yapı Pendikspor: 2-0

Galatasaray-RAMS Başakşehir: 2-0

EMS Yapı Sivasspor-Çaykur Rizespor: 1-0

İstanbulspor-Gaziantep FK: 1-3

TÜMOSAN Konyaspor-MKE Ankaragücü: 1-0

Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: 2-2

Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: 2-0

Yılport Samsunspor-Bitexen Antalyaspor: 2-0

Mondihome Kayserispor-Beşiktaş: 0-0

Puan durumu

 

TAKIMLAR O G B M A Y A P
1.GALATASARAY 25 21 3 1 52 14 38 66
2.FENERBAHÇE 25 20 4 1 65 20 45 64
3.TRABZONSPOR 25 12 4 9 40 33 7 40
4.BEŞİKTAŞ 25 12 4 9 35 31 4 40
5.KASIMPAŞA 25 11 5 9 46 47 -1 38
6.ÇAYKUR RİZESPOR 25 10 6 9 27 34 -7 36
7.BITEXEN ANTALYASPOR 25 8 10 7 29 27 2 34
8.RAMS BAŞAKŞEHİR  25 9 6 10 31 30 1 33
9.EMS YAPI SİVASSPOR 25 8 9 8 29 35 -6 33
10.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR 25 7 10 8 36 32 4 31
11.MKE ANKARAGÜCÜ 25 6 11 8 30 29 1 29
12.MONDİHOME KAYSERİSPOR 25 8 8 9 29 34 -5 29
13.YILPORT SAMSUNSPOR 25 8 5 12 29 35 -6 29
14.ATAKAŞ HATAYSPOR 25 6 10 9 31 34 -3 28
15.CORENDON ALANYASPOR 25 6 10 9 28 36 -8 28
16.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 25 7 6 12 30 29 1 27
17.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 25 7 6 12 30 37 -7 27
18.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL 25 6 8 11 31 49 -18 26
19.TÜMOSAN KONYASPOR 25 5 10 10 24 37 -13 25
20.İSTANBULSPOR 25 3 5 17 18 47 -29 11

 26. hafta programı

16 Şubat Cuma:

20.00 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)

17 Şubat Cumartesi:

13.30 Bitexen Antalyaspor-İstanbulspor (Corendon Airlines Park Antalya)

16.00 Atakaş Hatayspor-EMS Yapı Sivasspor (Mersin)

19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

18 Şubat Pazar:

13.30 Corendon Alanyaspor-Yukatel Adana Demirspor (Alanya Oba)

16.00 Gaziantep FK-Yılport Samsunspor (Kalyon)

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Trabzonspor (Pendik)

19.00 MKE Ankaragücü-Galatasaray (Eryaman)

19 Şubat Pazartesi:

20.00 RAMS Başakşehir-Mondihome Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)

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