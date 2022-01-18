Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Trabzonspor-GZT Giresunspor maçı öncesinde bordo mavili takımda yapılan COVID-19 testlerinde bir futbolcu pozitif çıktı.

"Yapılan Covid-19 PCR testinde bir futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreci başlamıştır."