Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 13:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Trabzonspor'da bir koronavirüs vakası daha
Trabzonspor, bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Trabzonspor-GZT Giresunspor maçı öncesinde bordo mavili takımda yapılan COVID-19 testlerinde bir futbolcu pozitif çıktı.
"Yapılan Covid-19 PCR testinde bir futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreci başlamıştır."
Bilgilendirme | Yapılan Covid-19 PCR testinde bir futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreci başlamıştır. pic.twitter.com/JSzeyeJZMM— Trabzonspor (@Trabzonspor) January 18, 2022
Etiketler: Koronavirüs Süper Lig Trabzonspor
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