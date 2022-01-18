Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 13:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın anısına siyah forma
Konyaspor, Adana Demirspor karşılaşmasına, "1994 - ∞ Ahmet Çalık" yazısının yer aldığı siyah forma ile çıkacağını açıkladı.
Adana Demirspor karşılaşmasında, '1994 - Ahmet Çalık' yazısının yer aldığı siyah forma ile çıkıyoruz. pic.twitter.com/YuxoSmbnQ6— İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) January 18, 2022
Etiketler: Konyaspor
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