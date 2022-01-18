Trabzonspor ile Giresunspor 8. kez karşılaşacak
Spor Toto Süper Lig’de 22. hafta Karadeniz derbisine sahne olacak. Lider Trabzonspor, 45 yıl sonra komşusu Giresunspor'u Trabzon'da ağırlayacak.
Medical Park Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek.
Ligde 50 puanla lider durumda bulunan bordo-mavili takım, rakibi karşısında kazanarak yoluna devam etmeyi hedefliyor.
Sahasında bu sezon 10 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Karadeniz ekibi, iç sahadaki yenilmezliğini de sürdürerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakmak istiyor.
Bordo-mavililerde milli takım kampında bulunan Kouassi, sakatlıkları devam eden Djaniny ve Trondsen ile koronavirüs testi pozitif çıkan Nwakaeme, kadroda yer alamayacak.
Trabzonspor evinde rakibine yenilmedi
İki takım arasında Trabzon'da oynanan 3 maçta bordo-mavililer rakibine yenilmedi. Söz konusu maçlarda Trabzonspor 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.
İki takım arasında sezon başında oynanan maçı ise Trabzonspor, deplasmanda 1-0 kazanmıştı.
Giresunspor 45 yıl sonra Trabzon'a geliyor
İki takım arasında ligin ikinci devresinde 22 Mayıs 1977'de Trabzon’da oynanan son karşılaşmadan Trabzon ekibi, Hüseyin Tok ve Ahmet Ceyhan’ın golleriyle 2-0 galip ayrılmıştı.
1976-1977 sezonu sonunda Trabzonspor şampiyon olmuş, Giresunspor ise küme düşmüştü. Bu sezonun ardından Giresunspor tam 45 sene sonra Trabzon deplasmanında boy gösterecek.
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