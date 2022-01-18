Fatih Terim'in ardından göreve gelen teknik direktör Domenec Torrent de, ilk maçından mağlup ayrıldı.

Atakaş Hatayspor yenilgisiyle 27 puanda kalan sarı kırmızılı ekip, üç puanlı sisteme geçilen 1987-1988 sonra 21. haftayı kulüp tarihinin en düşük puanında kapattı.

Son 10 maçta sadece 1 galibiyet alan Galatasaray, düşme hattının 6 puan üzerinde bulunuyor.

Önce Kasımpaşa sonra Trabzonspor

Galatasaray'ı ligde zor bir fikstür bekliyor. Sarı kırmızılılar, lige verilecek araya kadar sahasında önce Kasımpaşa ile sonra da Trabzonspor ile karşılaşacak.

Galatasaray, 22. haftada 21 puanlı Kasımpaşa ile mücadele edecek. Ligde oynadığı son 3 maçı kazanan lacivert beyazlılar ile sarı kırmızılılar arasında 6 puan var.

Galatasaray 23 Ocak Pazar günü ise Trabzonspor ile kozlarını Nef Stadı'nda paylaşacak. İki maçta alınacak sonuçlar, sarı kırmızılı ekibin ligdeki konumu açısından büyük önem taşıyor.

Torrent'in ekibine takviye

Domenec Torrent, takımını zorlu fikstüre hazırlarken teknik heyete takviyeler de devam ediyor. İspanyol çalıştırıcı, son olarak ekibine kaleci antrenörü Ricard Seggara’yı dahil etti.

Barcelona alt yaş kategorilerinde çalışan Seggara, diğer kaleci antrenörü Fadıl Koşutan ile birlikte görev yapacak.