Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 17:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme ilk yarıyı kapattı
[Fotoğraf: AA]
Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme’nin kasığında ikinci dereceden yırtık tespit edildi. Yıldız futbolcu yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasındaki Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının 24. dakikasında çektiği şut sonrası adalesinde ağrı hisseden ve tedbir amaçlı oyundan çıkan Anthony Nwakaeme'den kötü haber geldi.
"Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, futbolcumuz Anthony Nwakaeme’nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
"Hafta sonu oynadığımız karşılaşmada sağ kasığında yaşadığı sorun nedeniyle oyundan çıkarılan Anthony Nwakaeme’nin çekilen MR’ında sağ kasığında ikinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır” dedi."
Anthony Nwakaeme’nin sağlık durumuyla ilgili açıklama— Trabzonspor (@Trabzonspor) December 14, 2021
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