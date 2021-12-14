Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 15:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Arsenal'de Aubameyang'ın kaptanlık görevine son verildi
[Fotoğraf: DepoPhotos]
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, disiplinsiz hareketleri nedeniyle Pierre-Emerick Aubameyang'ın kaptanlık görevinin elinden alındığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen hafta disiplin kurallarını ihlal eden Gabonlu yıldız oyuncu, kaptanlık görevinden ihraç edildi. West Ham United ile 15 Aralık Çarşamba günü oynanacak lig maçının kadrosuna alınmadı.
Kulüpten izin alarak yurt dışına giden Aubameyang, belirlenen tarihin bir hafta dışına çıkarak İngiltere'ye dönmüş ve bu gerekçeyle Arsenal'in geçen hafta sonu Southampton'ı 3-0 yendiği lig maçının kadrosuna alınmamıştı.
Bu sezon Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda 15 maça çıkan 32 yaşındaki oyuncu, 7 kez ağları sarstı.
An update on Pierre-Emerick Aubameyang— Arsenal (@Arsenal) December 14, 2021
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