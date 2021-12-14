Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen hafta disiplin kurallarını ihlal eden Gabonlu yıldız oyuncu, kaptanlık görevinden ihraç edildi. West Ham United ile 15 Aralık Çarşamba günü oynanacak lig maçının kadrosuna alınmadı.

Kulüpten izin alarak yurt dışına giden Aubameyang, belirlenen tarihin bir hafta dışına çıkarak İngiltere'ye dönmüş ve bu gerekçeyle Arsenal'in geçen hafta sonu Southampton'ı 3-0 yendiği lig maçının kadrosuna alınmamıştı.

Bu sezon Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda 15 maça çıkan 32 yaşındaki oyuncu, 7 kez ağları sarstı.