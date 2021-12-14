1. Futbol Ligi kulüplerinin üyesi olduğu LaLiga kurumundan yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki 5 sezonluk maç canlı yayın haklarıyla ilgili "tarihi bir sözleşme" yapıldı.

"Gelecek 5 sezonluk maç canlı yayın hakları ihalesi 4 milyar 950 milyon euroluk alım teklifiyle sonuçlandı. Movistar fikstürdeki hafta başına toplamda 5 maç ve 3 tam gün, DAZN da haftada 5 maç yayımlayacak."

LaLiga'nın maç canlı yayın haklarından elde ettiği gelirin bir önceki sözleşmeye oranla az da olsa arttığı, Avrupa'nın diğer önemli ligleriyle rekabette en üst sırada olmaya devam ettiği vurgulandı.

Verilen bilgilerde ayrıca LaLiga'nın, ABD, Meksika ve Latin Amerika ülkeleriyle de "orta vadede rekabetin ekonomik istikrarını sağlayan diğer anlaşmalara imza attığı" ifade edildi.