Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, tendonunda yırtık tespit edilen Trondsen İspanya'da başarılı bir operasyon geçirdi.

Sol bekte değerlendirilen Trondsen de sezonun geride kalan bölümünde takımdan ayrı kalacak

Karadeniz ekibinde Beşiktaş maçı öncesi savunmanın sağında oynayan Bruno Peres cezalı, stoperler Vitor Hugo ve Ahmet Can Kaplan'ın da sakatlıkları bulunuyor.