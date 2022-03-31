Haber Giriş: 31 Mart 2022 Perşembe 15:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Trabzonspor'da Anders Trondsen sezonu kapattı
Trabzonspor'un Norveçli oyuncusu Anders Trondsen, ameliyat oldu. 26 yaşındaki sol bek sezonu kapattı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, tendonunda yırtık tespit edilen Trondsen İspanya'da başarılı bir operasyon geçirdi.
Sol bekte değerlendirilen Trondsen de sezonun geride kalan bölümünde takımdan ayrı kalacak
Karadeniz ekibinde Beşiktaş maçı öncesi savunmanın sağında oynayan Bruno Peres cezalı, stoperler Vitor Hugo ve Ahmet Can Kaplan'ın da sakatlıkları bulunuyor.
Norveçli futbolcumuz Anders Trondsen İspanya’da başarılı bir operasyon geçirdi.— Trabzonspor (@Trabzonspor) March 31, 2022
Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz.
Etiketler: Trabzonspor
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