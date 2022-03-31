Umut Bozok, Efecan Karaca ve Uğurcan Çakır. İstatistiklere göre Spor Toto Süper Lig'in en başarılı Türk oyuncuları.

Süper Lig'de mücadele eden 568 futbolcunun yaklaşık yüzde 49'u yabancılardan oluşuyor. Kulüplerin kadrosunda yüzde 51 oranında Türk oyuncu bulunmasına rağmen takımlar çoğunlukla sahaya 8 yabancıyla çıkıyor.

Yedekler arasında farklı ülke pasaportuna sahip 6 oyuncunun da bulunduğu düşünülürse yerli futbolcular için forma savaşı bir hayli çetin geçiyor.

Umut Bozok

Buna rağmen yabancı futbolcuların domine ettiği Süper Lig'de en başarılı isimler arasında 3 Türk oyuncu kendine yer buldu.

On dört kez rakip fileleri havalandıran Kasımpaşalı Umut Bozok, gol krallığı yarışında ikinci sırada yer alıyor.

Gurbetçi santrfor, 15 golle Lig'in en skorer ismi olan Atakaş Hataysporlu Ayaub Kaabi'nin en yakın takipçisi durumunda.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Efecan Karaca

Aytemiz Alanyasporlu Efecan Karaca da asist krallığı yarışında ligin en iyilerinden biri olmayı başardı.

32 yaşındaki futbolcu, kendisi gibi 11 gol pası veren Adana Demirsporlu Matias Vargas'la beraber bu kategoride ikinci sırayı paylaşıyor.



Asist krallığı yarışının en başarılı ismi, 12 gol pasıyla Demir Grup Sivassporlu Max Gradel.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Uğurcan Çakır

Kalesini en fazla gole kapatan eldivenler arasında yerli isimleri Trabzonsporlu Uğurcan Çakır temsil ediyor.

10 maçta gol yemeyen bordo mavili file bekçisi, VavaCars Fatih Karagümrük'ün "1 numarası" Emiliano Viviano ile birlikte bu alanda ikinci sırada yer alıyor.

11 maç kalesini gole kapatan İttifak Holding Konyaspor'lu İbrahim Sehic ise bu kategoride Süper Lig'in en iyisi olmayı başardı.