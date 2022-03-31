Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) açıklamasına göre, Türk oyuncu statüsünde oynamaya hak kazanan 2003 doğumlu ve 1,88 metre boyundaki pasör çaprazı, Ocak 2024'ten itibaren Türk Milli Takımı'nda da forma giyebilecek.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Alexia'nın Türk vatandaşlığı alması konusunda çok mutlu olduklarını belirtti.

"Alexia, şu an ülkemizde çok sevilen, başarılı bir sporcu. Kendisi de uzun süredir Türk vatandaşlığına geçerek oynamak istediğini belirtti. Uzun süren görüşmeler sonucunda süreç olumlu bir şekilde neticelendi. Türk voleyboluna hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."