Haber Giriş: 31 Mart 2022 Perşembe 15:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rumen voleybolcu Alexia Carutasu Türk vatandaşı oldu
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Galatasaray HDI Sigorta'da kiralık olarak forma giyen VakıfBank sporcusu Alexia Carutasu'nun Türk vatandaşlığı başvurusu onaylandı.
Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) açıklamasına göre, Türk oyuncu statüsünde oynamaya hak kazanan 2003 doğumlu ve 1,88 metre boyundaki pasör çaprazı, Ocak 2024'ten itibaren Türk Milli Takımı'nda da forma giyebilecek.
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Alexia'nın Türk vatandaşlığı alması konusunda çok mutlu olduklarını belirtti.
"Alexia, şu an ülkemizde çok sevilen, başarılı bir sporcu. Kendisi de uzun süredir Türk vatandaşlığına geçerek oynamak istediğini belirtti. Uzun süren görüşmeler sonucunda süreç olumlu bir şekilde neticelendi. Türk voleyboluna hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."
Alexia Carutasu Türk Vatandaşı Oldu.— Türkiye Voleybol Federasyonu (@TVForgtr) March 31, 2022
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Etiketler: Voleybol
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