Haber Giriş: 31 Mart 2022 Perşembe 14:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi
[Fotoğraf: AA]
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sakaryaspor, teknik direktörlük görevi için Tuncay Şanlı ile anlaştı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Tuncay Şanlı ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin Tuncay Şanlı." ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca paylaşımda Şanlı'nın Sakaryaspor'da forma giydiği dönemde attığı gole yer verildi.
Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Tuncay Şanlı ile anlaşmaya varmıştır.— Sakaryaspor (@Sakaryaspor) March 31, 2022
Hoş geldin Tuncay Şanlı! #KenetlenSakarya pic.twitter.com/dWmd0xvADk
Etiketler: Sakarya
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