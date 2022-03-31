Türkiye genelinden yaşları 7 ile 80 arasında değişen 280 sporcunun katılımıyla renkli görüntülere sahne olan Satranç Türkiye Kupası'nda Süleyman Bodur ile 9 yaşındaki oğlu Kaan Deniz Bodur, birlikte mücadele ediyor.

Turnuvaya Sakarya'dan katılan, birbirlerinin karşılaşmalarını izleyen baba oğul, diğer katılımcıların da ilgisini çekiyor.

Babasıyla birlikte başladığı satrançta kendini geliştiren Deniz Kaan, turnuva aralarında babasıyla satranç oynayarak antrenman yapıyor.

Katıldığı turnuvalarda 7, 8 ve 9 yaş kategorilerinde il şampiyonlukları bulunan Kaan Deniz, milli takımda yer alabilmek için ter döküyor.

Sporcuların 11 tur üzerinden mücadele ettiği şampiyona, yarın sona erecek.

[Fotoğraf: AA]

"Oğlumun yanında olmaktan mutluyum"

Süleyman Bodur, çocuğunun zihinsel gelişimine katkı sağlayacağı düşüncesiyle daha önce ara verdiği satranca oğluyla tekrar başladığını söyledi.

İlk zamanlar yendiği oğluna artık üstünlük sağlayamadığını anlatan Bodur, ara ara karşılıklı oynadıklarını, çocuğunun kendisi için üst seviye bir rakip haline geldiğini ifade etti.

Bodur, oğluyla 3 yıldır satranç oynadıklarını dile getirdi.

"Onunla birlikte ben de oynamaya başladım. Bu heyecanı beraber yaşayalım, içeride baba oğul bir anımız olsun diye turnuvaya beraber katılmaya karar verdik. Beraber yarışıyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Bodur, turnuvada birbirlerinin karşılaşmalarını izlediklerini aktardı.

"Oğlum artık bana doğrusunu öğretiyor. Önceleri ben ona öğretiyordum, şimdi o bana öğretiyor. O da beni takip ediyor. Nasıl oynadığıma bakıyor, ona göre bana tavsiyelerde bulunuyor."

Bodur, 3 yıldır turnuvalara katılan oğlunun 7, 8 ve 9 yaş kategorilerinde il şampiyonluklarının olduğunu belirtti.

"Kaan'ın hedefi milli takıma girip ülkemizi temsil edebilmek. Bunun için Türkiye şampiyonalarına da katılıyoruz. Son turnuvada yaklaşmıştık, inşallah bu hedefe ulaşabiliriz. Oğlum için çok güzel bir aktivite olduğunu düşünüyorum. Ben de yanında olmaktan mutluyum."

[Fotoğraf: AA]

"Milli takıma girmek istiyorum"

Kaan Deniz Bodur da babasıyla ilk kez bir turnuvaya katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Babamla birlikte satranca başladık. İlk önce o beni yeniyordu ama sonra ben onu yenmeye başladım. Babamla aynı turnuvada yarışıyoruz. Ben turnuva sırasında hamlemi yaptıktan sonra onun maçına gidip bakıyorum, babam da bazen gelip benim hamlemi kontrol ediyor. Babamla aynı turnuvada olmaktan dolayı mutluyum. İlk kez böyle bir şey yaşıyorum."

Bodur, yaş gruplarındaki turnuvalarda çok yaklaşmasına rağmen milli takıma girmeyi başaramadığını belirterek, "Çok yaklaşmıştım. Milli takıma ilk 12'yi almışlardı, ben 13. olmuştum. Çok üzücü bir andı. Milli takıma girmek istiyorum." ifadelerini kullandı.