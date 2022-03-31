İstanbul Havalimanına gelen ay-yıldızlı ekipteki sporcuların çoğunluğu, buradan uçakla Ankara'ya gitti.

"100. Avrupa şampiyonluğu bana nasip oldu"

Erkekler serbest stil 92 kiloda altın madalya kazanan Feyzullah Aktürk, havalimanında açıklama yaptı.

"İlk defa A Takım kadrosunda bulundum ve ilk girdiğim kadroda şampiyonluk nasip oldu. Öyle bir şampiyonluktu ki ülkemizin 100. Avrupa şampiyonluğu bana nasip oldu. Bunun için ayrıca gururluyum. Bundan 2 hafta önce Bulgaristan’da 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası vardı, orada şampiyona oldum. Burada da çok şükür şampiyon oldum. Arada iki haftaki boşluğu ter antrenmanı ve dinlenmeyle geçirdim. Çok şükür burada da formumu yakaladım ve şampiyonluk nasip oldu. İstiklal Marşımızı okutup, bayrağımızı göndere çektirdiğim için ayrıca gururluyum."

[Fotoğraf: AA - Milli güreşçi Feyzullah Aktürk]

Feyzullah, takım olarak Avrupa ikincisi olunması hakkında da konuştu.

"Taha Akgül, Süleyman Atlı, Münir Recep Aktaş, Osman Göçen, madalya alan ağabeylerim var. Onlar şu an burada değil Ankara’ya geçtiler. Onları temsilen buradayım. Taha Ağabey ve ben şampiyon oldum, Süleyman Atlı ikinci oldu. Gururluyuz."

"Onların destekleri olmasa buralarda olmak çok zor olur"

Milli sporcu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini tebrik ettiğinin hatırlatılması üzerine konuştu.

"Cumhurbaşkanımız tweet atmış, Şeref Başkanımızla görüşmüş, ben görüşemedim. Maçtan sonra doping kontrolü olmuştu. Sağ olsun sosyal medyadan kutladı başarımızı. Allah razı olsun. Yine AK Parti Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan her zaman destekçimiz. Lapseki Belediye Başkanımız Eyüp Yılmaz. Onlar bizim görünmeyen kahramanlarımız, onların destekleriyle buralardayız, onların destekleri olmasa buralarda olmak çok zor olur."

Serbest Güreş Milli Takımı şampiyonada 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla Avrupa ikinciliğini elde etmişti.