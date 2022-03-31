Formula 1'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Las Vegas'taki etap Kasım 2023'te düzenlenecek ve pazar günleri gerçekleştirilen yarışların aksine cumartesi gecesi yapılacak.

Las Vegas'taki 6,12 kilometrelik pistte tur sayısının 50'nin üzerinde olacağı ifade edildi.

Daha önce Las Vegas'ta 1981 ve 1982 yıllarında Formula 1 yarışı düzenlenmişti.

Bu arada Austin ve Miami'deki yarışlara Las Vegas'ın eklenmesiyle ABD'de bir sezonda üç etap gerçekleştirilecek.