Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık 2021-2022 sezonunun 9. haftasından beri liderliğini sürdüren Trabzonspor, şampiyonluğunu resmen ilan etti.

En son lig şampiyonluğunu 1983-84 sezonunda elde eden Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ligin zirvesinde yer alarak 37 sezonluk şampiyonluk hasretine son verdi.

Şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'a tebrik mesajları ardı ardına geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu Trabzonspor'u tebrik etti.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan Trabzonspor Kulübünü, taraftarını, Trabzon şehrini ve tüm Trabzonspor camiasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu'ndan Trabzonspor'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu şampiyonu olan Trabzonspor için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu'nda şampiyon olarak ipi göğüsleyen Trabzonspor’u kutluyorum. Gösterdiği performansın ardından yarışı şampiyon olarak tamamlayan bordo-mavili ekibin bu başarısında emeği geçen başta futbolcular ve teknik ekip olmak üzere, yönetimi ve tüm Trabzonspor camiasını tebrik ediyorum. Önümüzdeki sezon Avrupa'da ülkemizi temsil edecek olan Trabzonspor’a başarılar diliyorum."

Kılıçdaroğlu, şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu Trabzonspor'u kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor camiasını yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

TFF, Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor için kutlama mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu olarak, kazanılan şampiyonluktan ötürü Başkan Sayın Ahmet Ağaoğlu, Yönetim Kurulu, teknik heyet, futbolcular ve Trabzonspor camiasını tebrik ederiz."