Kent merkezindeki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile eski Hüseyin Avni Aker Stadı'nın bulunduğu alana yapılan Millet Bahçesi'nde Fraport TAV Antalyaspor maçını dev ekranlardan izleyen Trabzonspor taraftarları, bitiş düdüğüyle büyük mutluluk yaşadı.

[Fotoğraf: AA]

Alanlarda toplanan on binlerce taraftar, 2-2 sona eren karşılaşmanın bitişinin ardından büyük bir coşku yaşadı, bazı taraftarlar mutluluk gözyaşı döktü.

Birçok taraftar çocuklarını omuzlarında taşıyarak kutlamalara katıldı. Alanlarda çok sayıda meşale yakılırken müzikler eşliğinde coşkulu anlar yaşandı.

[Fotoğraf: AA]

Çok sayıda taraftar, sokakları trafiğe kapatarak kutlamalara katıldı. Kentin birçok caddesinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Karşılaşmanın tamamlanması ve Trabzonspor'un şampiyon olmasıyla havai fişek gösterileri gerçekleştirildi.

[Fotoğraf: AA]

İzmir'de Trabzonspor'un şampiyonluğu kutlandı

3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonsporlular, İzmir'de şampiyonluğu kutladı.

Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını kentin çeşitli noktalarındaki yerlerde izleyen bordo-mavili taraftarlar, müsabakanın bitmesinin ardından büyük sevinç yaşadı. Taraftalar, araçlarıyla konvoy oluşturdu.

[Fotoğraf: AA]

Bazı taraftarlar ise maçı Cumhuriyet Meydanı'nda cep telefonlarıyla takip etti. Maçın bitiş düdüğünden itibaren büyük coşku yaşayan bordo-mavili taraftarlar, tulum eşliğinde tezahüratlarla şampiyonluğu kutladı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki coşku diğer taraftarların da katılımıyla arttı.

Ağrı Belediyesine Trabzonspor ve Türk bayrakları asıldı

Ağrı Belediyesine Trabzonspor, Ağrı 1970 Spor ve Türk bayrakları yan yana asıldı.

Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın girişimleriyle belediye binasına Trabzonspor, Ağrı 1970 Spor ve Türk bayraklarının asılması için çalışma yapıldı.

[Fotoğraf: AA]

Bayraklar, itfaiye ekiplerince binaya asıldı.

Belediye Başkanı Sayan, Trabzonspor bayrağının bir süre önce Patnos ilçesinde asıldığını ve daha sonra indirilmesinin yanlış anlaşılmalara neden olduğunu söyledi. Sayan, Patnos ve Trabzonluların kardeşliğini herkesin bildiğini belirtti.

"Trabzon ve Ağrı kardeştir. Kimse bu kardeşliği bozamaz. Biz bu kardeşliğe binaen bugün belediye binamıza hem Ağrı 1970 Spor'umuzun bayrağını hem Trabzonspor'umuzun bayrağını ve Ağrı ile Trabzon’un üzerinde yaşadığı Türkiye topraklarının sembolü Türk bayrağımızı birlikte belediyemize astık. Nifak sokmak isteyenlerin hevesleri kursaklarında kalmıştır."

Trabzonspor’un başarısının kendilerini mutlu ettiği dile getiren Sayan, Trabzon’un bir Anadolu sevdası olduğunu anlattı.

[Fotoğraf: AA]

Sayan, Ağrılılar adına Trabzonspor’a, üst liglere yükselen Batman Petrolspor ve Muşspor’a başarılar diledi.

"Trabzon ve Ağrı kardeştir. Bu kardeşliği kimse bozamaz. Trabzon, bir Anadolu destanıdır. Biz de Anadolu çocukları olarak Trabzonlu kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Trabzonsporlu olmasak bile Trabzonspor’un başarısı bizi mutlu etmiştir. Bundan sonra da mutluluk duyacağız. Trabzonspor bayrağını, Türkiye bayrağının sağında ve solunda dalgalandırmaktan şeref duyuyoruz."

Rize'deki Trabzonsporlu taraftarlar şampiyonluğu kutladı

Bordo-mavili taraftarlar, Rize'nin Pazar ilçesinde büyük coşku yaşadı.

Bordo-mavili taraftarlar, maçın bitmesiyle birlikte meşaleler yakarak, şampiyonluk şarkıları söyledi. Büyük coşku yaşayan Trabzonsporlu taraftarlar araçları ile Pazar'da marşlar eşliğinde konvoy yaptı.

[Fotoğraf: AA]

İstanbul

Trabzonspor'un taraftarları, Üsküdar Meydanı'nda şampiyonluğu kutladı.

Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının son bölümüne doğru meydanda toplanmaya başlayan bordo-mavililer, son anları da heyecanla takip etti.

Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından çok sayıda Trabzonspor taraftarı konvoylar eşliğinde meydana akın ederken, tezahüratlarla şampiyonluk sevinci yaşandı.

Müzik eşliğinde şampiyonluğu kutlayan taraftarlar, havai fişeklerle de şampiyonluğu kutlamalarını sürdürdüler.

Taksim

Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının son bölümüne doğru meydanda toplanmaya başlayan bordo-mavililer, maçın bitiş düdüğüyle büyük sevinç yaşadı.

Kutlamalar için meydana dev bayraklar açılırken, yoğun güvenlik önlemi de alındı.

Yollar araç trafiğine kapatılırken binlerce Trabzonspor taraftarı, atkı ve formalarıyla şampiyon takımları için tezahüratta bulundu.

Müzik eşliğinde şampiyonluğu kutlayan taraftarlar, meşale ve havai fişeklerle de şampiyonluk kutlamalarını sürdürdü.

[Fotoğraf: AA]

Hollanda

Hollanda’nın Lahey kentinde bir futbol kulübünde bir araya gelen yüzlerce Trabzonspor taraftarı takımlarının şampiyonluğunu kutladılar.

Bordo mavili taraftarlar ellerinde Trabzonspor bayrakları ile futbol sahasına kurulan dev ekranda Trabzonspor-Antalya maçını izledi.

Takımlarını destekleyen taraftarlar ,maçın sona ermesi ile takımlarının şampiyonluğunu kutladı.

Bordo mavili taraftarların horon teptiği sahada, havai fişekler atıldı ve meşaleler yakıldı.

Doğu Anadolu'daki Trabzonsporlu taraftarlar takımlarının şampiyonluğunu kutladı

Trabzonspor'a gönül veren Doğu Anadolu'daki taraftarlar cadde ve sokaklarda kutlama yaptı.

Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Erzincan'da kutlamalar kapsamında takım formalarını giyen ve ellerinde borda-mavili bayraklarla sokaklara çıkan taraftarlar, araçlarıyla konvoy oluşturdu.

Söyledikleri marşlarla caddelerde yürüyen ve araçlarıyla turlayan taraftarlar, meşale yaktı, horon ve kolbastı oynayarak kutladı.

Bursa

Bursa'da binlerce Trabzonsporlu taraftar, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı.

Bursa'nın Beşevler ve Dikkaldırım Mahalleleri başta olmak üzere çeşitli noktalarda toplanan taraftarlar, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Trabzonspor'un karşılaştığı maçı heyecanla dev ekranlardan takip etti.

Maçın 2-2 sonuçlanıp, Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmesiyle taraftarla kutlamaya başladı.

Beşevler Mahallesi'de binlerce taraftar ellerinde meşalelerle kutlama yaptı, havai fişek gösterileri yapıldı.

Yalova

Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını Yalova Belediyesi'nin 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda kurduğu dev ekranlardan takip eden bordo-mavili taraftarlar, müsabakanın bitmesinin ardından büyük sevinç yaşadı.

Alanda meşaleler yakıp, horonlar çekerek şampiyonluğu kutlayan taraftarlar, geç saatlere kadar eğlendi.

Uzun araç kuyrukları oluşturarak caddeleri turlayan Trabzonspor taraftarları, havai fişek gösterileri altında tezahüratlarla şampiyonluğu kutladı.