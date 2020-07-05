Karşılaşmanın 32. dakikasında Galatasaray 10 kişi kaldı.

VAR uyarısı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen hakem Cüneyt Çakır, Manuel Da Costa'nın faulünden sonra Sofiane Feghouli'nin ayağıyla rakibine yönelik yaptığı sert hareket nedeniyle Sofiane Feghouli'yi direkt kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

40. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı.

VAR uyarısı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen hakem Cüneyt Çakır, Alexander Sörloth'un vuruşu sırasında Ryan Donk'un yaptığı müdahale nedeniyle penaltı noktasını gösterdi.

41. dakikada Trabzonspor'da kazanılan penaltı vuruşunu kullanan Jose Sosa topu ağlarla buluşturdu. 0-1

Mücadelenin ilk yarısı bordo-mavililerin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

70. dakikada Trabzonspor, Filip Novak'ın golü ile maçta farkı ikiye çıkardı.

90+2. dakikada Galatasaray penaltı kazandı.

Taylan Antalyalı, Hüseyin Türkmen'in faulüyle ceza sahasında yerde kaldı. Maçın hakemi Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi.

90+3. dakikada Galatasaray, Jean Michael Seri'nin golü ile maçta farkı bire indirdi.

90+5. dakikada Trabzonspor, Alexander Sörloth'un golü ile maçta farkı tekrar ikiye çıkartarak karşılaşmayı 3-1 kazandı. Sörloth attığı bu golle Süper Lig'deki 21. golünü kaydetti.

Aldığı bu yenilgi ile galibiyet hasretini 6 maça çıkartan Galatasaray haftayı 52 puanla kapattı.

Zirve yarışında önemli bir galibiyet alan Trabzonspor haftayı 61 puanla kapatarak lider Medipol Başakşehir ile puan farkını 2 de tuttu.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan maç, 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

[Fotoğraf: Trabzonspor Kulübü]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

TRABZONSPOR'DAN TEHLİKE 7. dakikada Ndiaye'nin vuruşu savunmaya çarpıp yön değiştirdi, ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Ekuban'ın uzak köşeye vuruşu az farkla auta çıktı

GALATASARAY'DAN TEHLİKE 10. dakikada Emre'nin pasıyla ceza sahasında bomboş topla buluşan Feghouli'nin vuruşu üstten dışarı gitti.

KIRMIZI KART GALATASARAY 10 KİŞİ 32. dakikada VAR kontrolünde Sofiane Feghouli'nin kendisine yapılan faulün ardından Manuel da Costa'ya müdahalesi nedeniyle oyundan atılmasına karar verildi.

TRABZONSPOR'DAN YİNE TEHLİKE 37. dakikada Ekuban'ın sağ kanattan yerden yaptığı ortaya ön direkte vuran Sörloth'un şutu yandan auta gitti.

[Fotoğraf: Trabzonspor Kulübü]

TRABZONSPOR PENALTI KAZANDI 40. dakikada VAR odasının uyarısıyla maçın hakemi Cüneyt Çakır, Ryan Donk'un ceza sahasında Alexander Sörloth'a yaptığı hareketin penaltı olduğuna karar verdi.

GOL - TRABZONSPOR ÖNE GEÇTİ 41. dakikada Penaltı atışını kullanan Jose Sosa topu ağlara göndermeyi başardı. 0-1

Trabzonspor ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

49. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan Çakır'ın ellerinde kaldı.

TRABZONSPOR GOLE YAKLAŞTI 53. dakikada Ndiaye'nin ceza yayı üzerinden çektiği şutunu kaleci Okan kornere çeldi.

GOL - TRABZONSPOR FARKI 2'YE ÇIKARDI 70. dakikada Sosa'nın sağ kanattan yaptığı ortasına uzak köşede Seri'nin üzerinden kafayu vuran Novak ağları havalandırdı.0-2

[Fotoğraf: Trabzonspor Kulübü]

ABDÜLKADİR ÖMÜR KAÇIRDI 72. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza sahası içinden çektiği şutunu kaleci Okan parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

GALATASARAY PENALTI KAZANDI 90+1. dakikada Taylan Antalyalı, Hüseyin Türkmen'in faulüyle ceza sahasında yerde kaldı. Maçın hakemi Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi.

GALATASARAY FARKI BİRE İNDİRDİ 90+3.dakikada penaltı atışını gole çeviren Seri, takımının son dakikada umutlanmasını sağladı. 1-2

SÖRLOTH SON SÖZÜ SÖYLEDİ 90+5. dakikada ceza sahasının sol çaprazından içeri giren Sörloth'un vuruşu kaleci Okan'ın bacaklarının arasından ağlarla buluştu. 1-3

Karşılaşmayı bordo-mavili ekip 3-1 kazandı.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Galatasaray: Okan Kocuk, Mariano (Dk. 46 Martin Linnes), Donk, Marcao, Saracchi (Dk. 77 Şener), Seri, Feghouli, Belhanda (Dk. 77 Emin), Taylan Antalyalı, Ömer Bayram, (Dk. 46 Jesse Sekidika) Emre Akbaba (Dk. 83 Yunus Akgün).

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 71 Serkan Asan), Da Costa, Hüseyin Türkmen, Novak, Ndiaye (Dk. 71 Guilherme), Abdulkadir Parmak (Dk. 77 Doğan Erdoğan), Sosa (Dk. 86 Anthony Nwakaeme), Abdülkadir Ömür, Ekuban (Dk. 86 Bilal Başacıkoğlu), Sörloth.

Sarı kart: Dk. 18 Saracchi, Dk. 40 Donk (Galatasaray), Dk. 30 Da Costa, Dk. 63 Sörloth, Dk. 90+2 Hüseyin Türkmen (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 32 Feghouli (Galatasaray)

Goller: Dk. 41 Sosa (penaltı), Dk. 70 Novak, Dk. 90+5 Sörloth (Trabzonspor), Dk. 90+3 Seri (Galatasaray)