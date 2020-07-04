Galatasaray, Henry Onyekuru'nun takımdan ayrıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kiralık sözleşmesi biten Henry Onyekuru, teknik heyetimiz ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Yolun açık olsun" denildi.

Takımdan ayrılan Onyekuru'nun antrenmanda vedalaşması sırasında çekilen fotoğraflara da açıklamada yer verildi.

[Fotoğraf: DHA]

Yeni sezon için hazırlıklara başlayan Monaco, Galatasaray'ın ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı 23 yaşındaki oyuncuyu, sözleşmesinin 30 Haziran'da bitmesi üzerine geri çağırmıştı.