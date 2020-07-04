Haber Giriş: Kaynak: AA
Onyekuru Galatasaray'a veda etti
[Fotoğraf: DHA]
Galatasaray'da kiralık sözleşmesi sona eren Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, takım arkadaşları ve teknik heyetle vedalaştı.
Galatasaray, Henry Onyekuru'nun takımdan ayrıldığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kiralık sözleşmesi biten Henry Onyekuru, teknik heyetimiz ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Yolun açık olsun" denildi.
Takımdan ayrılan Onyekuru'nun antrenmanda vedalaşması sırasında çekilen fotoğraflara da açıklamada yer verildi.
[Fotoğraf: DHA]
Yeni sezon için hazırlıklara başlayan Monaco, Galatasaray'ın ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı 23 yaşındaki oyuncuyu, sözleşmesinin 30 Haziran'da bitmesi üzerine geri çağırmıştı.
Etiketler: Henry Onyekuru GalatasaraySon Güncelleme: 4 Temmuz 2020 Cumartesi 19:27
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