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Formula 1'de Bottas pole pozisyonunun sahibi oldu
[Fotoğraf: AFP]
Formula 1'in Avusturya Grand Prix'sine, Mercedes takımının Fin pilotu Bottas ilk sıradan başlayacak. Sezonun ilk yarışı yarın TSİ 16.10'da koşulacak.
Avusturya'nın Spielberg kentindeki 4 bin 318 metrelik pistte yarın 71 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarında, 30 yaşındaki pilot Valtteri Bottas 1.02.939'luk derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.
Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, takım arkadaşının 0,012 saniye gerisinde ikinciliği, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen de 0,538 saniye gerisinde üçünlüğü elde etti.
Mart ayında Avustralya'da başlaması beklenen ancak yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle organizatörlerin birçok yarış için erteleme ve iptal kararı aldığı Formula 1'de sezonun ilk yarışı yarın TSİ 16.10'da koşulacak.
Etiketler: formula 1 valtteri bottasSon Güncelleme: 4 Temmuz 2020 Cumartesi 17:41
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