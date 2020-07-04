Kırmızı-beyazlılar, 30. hafta mücadelesinde konuk ettiği lider Medipol Başakşehir'e Demba Ba'nın 71. dakikada, Elia'nın 90+6. dakikada attığı gollerle 2-0 yenildi.

Akdeniz temsilcisi, 11 maç sonra ligde haftayı puansız kapattı.

Antalyaspor'un yıldız oyuncusu Lukas Podolski, karşılaşmanın 72. dakikasında geçirdiği sakatlık nedeniyle yerini Gustavo Blanko Leschuk'a bıraktı.

[Fotoğraf: AA]

Bu sonuçla ligde 37 puanda kalan Antalyaspor, 31. hafta mücadelesinde 8 Temmuz Çarşamba günü Trabzonspor'a konuk olacak.

Medipol Başakşehir puanını 63'e çıkardı

Lig lideri Medipol Başakşehir, 30. haftada Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek hanesine üç puan daha yazdırdı.

[Fotoğraf: AA]

Geçen hafta konuk ettiği Galatasaray ile 1-1 berabere kalıp puan kaybı yaşayan turuncu-lacivertliler, Antalya deplasmanından üç puanla ayrıldı.

Puanını 63'e yükselten Medipol Başakşehir, 31. hafta mücadelesinde 7 Temmuz Salı günü Yukatel Denizlipor'u konuk edecek.