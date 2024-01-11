Trabzonspor yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı

Papara Park'ta hakem Cihan Aydın yönettiği karşılaşmayı, Trabzonspor 2-1 kazandı.

Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Filip Benkovic ve 45. dakikada Paul Onuachu kaydetti.

Samsunspor'un tek golünü ise 90+5. dakikada penaltıdan Taylan Antalyalı kaydetti.

Ligde geride kalan 19 hafta sonunda, 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi alan Trabzonspor, sezonun ilk yarısını 36 puanla 3. sırada tamamlamış oldu.

Samsunspor ise, geride kalan 19 hafta sonunda, 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 yenilgi almış oldu. Kırmızı-beyazlı ekip, sezonun ilk yarısını 18 puanla 17. sırada tamamladı.

[Fotoğraf: AA]

Vincenzo Montella, tribündeydi

A Milli Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da karşılaşmayı takip etti. [Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Taraftar ilgi göstermedi

Papara Park'ta oynanan karşılaşmaya Trabzonspor taraftarları ilgi göstermedi. Tribünlerde yer yer boşluklar olduğu gözlendi.

Samsunspor taraftarları ise Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. 2 bine yakın kırmızı-beyazlı taraftar, kendilerine ayrılan misafir takım tribününü doldurarak takımlarına destek verdi.

Avcı'ya destek

Trabzonspor taraftarları, teknik direktör Abdullah Avcı'ya destek verdi.

Doğu tribündeki taraftarlar maç öncesinde, "İnadına Abdullah Avcı" yazılı pankart açtı.

[Fotoğraf: AA]

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 21. dakikada Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Benkovic kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

[Fotoğraf: AA]

33. dakikada Alim Öztürk'ün geri pasında araya giren Visca, topu ayağından aşınca kaleci Okan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

41. dakikada Trabzonspor'un sağ kanattan kullandığı korner atışında Onuachu'nun kafa vuruşunu Taylan Antalyalı çizgi üzerinden çıkardı.

GOL - 45. dakikada Visca'nın sağ taraftan ortasında arka direkte iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 2-0

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

49. dakikada Visca, ceza yayı üzerinden ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top kaleci Okan Koçuk'tan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

52. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından sert şutunda top kaleci Okan'dan döndü.

53. dakikada Muhammed Gümüşkaya'nın ceza sahası dışından vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

83. dakikada Bakastas şutunda savunmadan dönen topa gelişine vuran Visca'nın şutunu kaleci Okan Koçuk kornere çeldi.

89. dakikada Visca'nın sağ kanattan kullandığı korner atışında Bakasetas'ın sert şutu Okan Koçuk'tan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

GOL - 90+5. dakikada Bakastas'ın ceza sahası içinde Flavien Tait'e yaptığı faul sonrası hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Taylan Antalyalı meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

[Fotoğraf: AA]

Trabzonspor, sahasında Samsunspor'u 2-1 mağlup etti

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen (Mehmet Can Aydın dk. 75), Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Berat Özdemir (Bardhi dk. 75), Mendy, Bakasetas, Edin Vısca (Kerem Şen dk. 90), Fountas (Umut Güneş dk. 86), Onuachu (Enis Destan dk. 90)



Samsunspor: Okan Kocuk, Haluk Mustafa Tan, Lumobir Satka, Alim Öztürk, Soner Gönül (Zeki Yavru dk. 46), Taylan Antalyalı, Bennesser (Flavien Tait dk. 62), Carl Holse (Ercan Kara dk. 62), Muhammed Gümüşkaya (Fofana dk. 62), Emre Kılınç, Mouanddilmadji (Nany Dimata dk. 80)



Goller: Benkovic (dk. 21), Onuachu (dk. 45) (Trabzonspor), Taylan Antalyalı (dk. 90+5 pen.)

Sarı kartlar: Benkovic, Fountas, Mehmet Can Aydın (Trabzonspor), Haluk Mustafa Tan (Samsunspor)

Stat: Papara Park

Hakemler: Cihan Aydın, Deniz Caner Özaral, Hakan Yemişken