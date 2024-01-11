Galatasaray Sivas’ta galibiyeti koruyamadı

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda hakem Zorbay Küçük’ün yönettiği karşılaşma, 1-1 berabere tamamlandı.

Galatasaray’ın golünü 45+1. dakikada Kerem Demirbay kaydetti.

Sivasspor’a beraberliği getiren golü 86. dakikada penaltıdan Koita kaydetti.

Kerem Aktürkoğlu, 90+6. dakikada 2. sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Ligin geride kalan bölümünde 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, puanını 48’ye yükseltti.

Galatasaray, lider durumda olan Fenerbahçe’nin arkasında 2. sırada bulunuyor.

Sivasspor’un ise ligde 6 galibiyeti, 6 mağlubiyet yaşarken, Galatasaray karşısında aldığı beraberlikle puanını 25’e yükseltti.

[Fotoğraf: AA]

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

6. dakikada Koita, sol kanattan topu ceza sahası içeresinde bulunan Uğur Çiftçi'ye verdi. Uğur Çiftçi'nin sert vuruşunda, top kaleci Muslera'da kaldı.

11. dakikada Galatasaray'ın sol kanattan geliştirdiği atakta içeriye çevrilen topa penaltı noktası üzerinde Nelsson kafayı vurdu, top savunmadan döndü. Dönen topa Kerem Aktürkoğlu vurdu. Camara topu çizgiden çıkardı. Yaşanan karambolde Nelsson topa bir kez daha kafayla vurdu, top üstten dışarıya gitti.

14. dakikada sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası içine girdi. Bu oyuncunun sert vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural, iki hamlede güçlükle topu kontrol etti.

17. dakikada Mertens'in pasında ceza sahası içine giren Kerem Aktürkoğlu, kaleci Ali Şaşal Vural ile karşı karşıya kaldı. Kerim'in vuruşunda top kale direğinden tekrar oyun alanına geldi.

22. dakikada Mertens, ceza sahası dışından topa sert vurdu. Ali Şaşal Vural'ı aşan top üst kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

39. dakikada Barrow'un sol kanattan ortasında topun gelişine Kvet, sert vurdu. Top kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

42. dakikada Barrow'un pasında ceza sahası dışında topla buluşan Koita'nın sert vuruşunda, top kale direğinin üzerinden az farkla auta gitti.

GOL - 45. dakikada Zaha'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Demirbay'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan ağlarla buluştu: 0-1.

[Fotoğraf: DHA]

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

52. dakikada kullanılan kornerde penaltı noktasında topla buluşan Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.

58. dakikada soldan gelişen Sivasspor atağında Uğur Çiftçi'nin ortasında ceza sahası içinde Hakan Arslan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

61. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Ali Şaşal Varol topa hakim oldu.

85. dakikada Kerem Demirbay’ın Camara’ya yaptığı faul sonrası maçın hakemi Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 86. dakikada penaltıda topun başına geçen Koita meşin yuvarlağı kaleci Muslera'nın sağından ağlarla buluştu. 1-1

[Fotoğraf: AA]

90+6. dakikada Kerem Aktürkoğlu, Uğur Çiftçi'ye yaptığı faul sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray: Fernando Muslera, Ali Turap Bülbül (Eyüp Aydın dk. 89), Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Kerem Demirbay (Baran Demiroğlu dk.89), Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens (Tanguy Ndombele dk. 69), Wilfried Zaha (Tete dk. 83), Halil Dervişoğlu

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş (Burak Kapacak dk. 46), Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Kvet (Ziya Erdal dk. 46), Charisis (Abdulkadir Parmak dk.51), Hakan Arslan, Barrow (Rodrigues dk.66), Fode Koita (Poungouras dk. 90)



Goller: Fode Koita (dk. 86 pen.)(Sivasspor), Kerem Demirbay (dk. 45+1) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Kırmızı kart: Kerem Aktürkoğlu (dk. 90+6)(Galatasaray)

Stat: BG Grup 4 Eylül Stadı

Hakemler:Zorbay Küçük, Mustafa Emre Eyisoy, Murat Tuğberk Curbay