Spor
Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
24 Ağustos 2019 Cumartesi 20:06 - Son Güncelleme 24 Ağustos 2019 Cumartesi 20:08
Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirildi.
Antrenmanı, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da izledi.
Bordo-mavili ekip, antrenmanın ardından yarın oynanacak müsabaka için kampa girdi.
Kaynak: AA
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