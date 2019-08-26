Spor
Trabzonspor-AEK maçı TRT 1'de
24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:26 - Son Güncelleme 26 Ağustos 2019 Pazartesi 21:05
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Trabzonspor, 29 Ağustos Perşembe günü AEK'yı ağırlayacak. Saat 20.30'da başlayacak karşılaşma, TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında AEK'yı Atina'da 3-1 mağlup eden ve tur için büyük avantaj yakalayan Trabzonspor, evinde AEK ile karşı karşıya gelecek.
Temsilcimizin Avrupa Ligi grupları öncesi son 90 dakika mücadelesi, 29 Ağustos Perşembe günü saat 20.30’da TRT 1 ekranlarında futbolseverlerle buluşacak.
Kaynak: TRT Spor
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