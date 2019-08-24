Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma'nın bu sezon kadroda olmayacağını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncularımızdan Ricardo Quaresma ile bugün yapılan toplantı sonucu kendisine yeni sezonda takım kadromuzda olmayacağı bilgisi verilmiştir. Oyuncuya 2019-2020 sezonu transfer dönemi bitimine kadar takım bulabilmesi için izin verilmiştir. Bu süreçte takım bulamaması durumunda da oyuncu sezonun geri kalanında takımdan ayrı bireysel çalışmaya devam edecektir."

Quaresma'dan ayrılık açıklaması yapmıştı

Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Başkan tarafından artık takımın bir parçası olmak istenmediğim konusunda bilgilendirildim. Şu an konuyu çözmek için uğraşıyorum. Önümüzdeki günlerde geleceğimle ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceğim. Anlayışınız ve desteğiniz için hepinize teşekkür ederim." ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş'ta 2 farklı dönemde toplam 8. sezonu geçiren 35 yaşındaki kanat oyuncusu, siyah-beyazlılarda 154 Süper Lig maçında 21 gole imza attı.

Kaynak: TRT Spor