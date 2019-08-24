Spor
Finlandiya-Türkiye voleybol maçı TRT Spor'da
24 Ağustos 2019 Cumartesi 14:29 - Son Güncelleme 24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:53
Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na Yunanistan galibiyetiyle başlayan Filenin Sultanları bugün A Grubu’ndaki ikinci maçına Finlandiya karşısında çıkacak. Saat 19.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan yayınlanacak.
2019 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Yunanistan'ı 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, bugün ikinci maçında Finlandiya ile karşılaşacak.
Finlandiya ilk maçında Sırbistan'a 3-0 mağlup olmuştu. Saat 19.30’da başlayacak mücadele, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
Kaynak: TRT Spor
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