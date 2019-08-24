Spor
Milli binici Derin Demirsoy'dan Belçika'da birincilik
24 Ağustos 2019 Cumartesi 14:05 - Son Güncelleme 24 Ağustos 2019 Cumartesi 14:41
Milli binici Derin Demirsoy, Belçika'da katıldığı yarışmada 150 santimetre kategorisinde birinci oldu.
Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli binici Derin Demirsoy, Belçika Zandhoven'da düzenlenen CSI3 yarışmaları kapsamında, 23 Ağustos Cuma günü koşulan 150 santimetre kategorisinde "Dadjak Ter Puttenen" isimli atıyla birinci oldu.
Kaynak: AA
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.