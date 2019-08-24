Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli binici Derin Demirsoy, Belçika Zandhoven'da düzenlenen CSI3 yarışmaları kapsamında, 23 Ağustos Cuma günü koşulan 150 santimetre kategorisinde "Dadjak Ter Puttenen" isimli atıyla birinci oldu.

Kaynak: AA