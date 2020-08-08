Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 4 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Norveçli futbolcuya, 2020-2021 futbol sezonunda 800 bin, 2021-2022 sezonunda 850 bin, 2022-2023 sezonunda 900 bin, 2023-2024 sezonu için de 950 bin euro garanti ücret ödeneceği ifade edildi.

Trondsen'in transferi konusunda Rosenborg Kulübü ile de anlaşma sağlandığı belirtildi.

"Anlaşmaya göre, Rosenborg Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 3 taksit halinde toplam 950 bin euro ödenecektir. Ayrıca Rosenborg Kulübüne, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, Rosenborg'a ödenecek tutardan sonra kalan kısmın yüzde 10'u ödenecektir."