Haber Giriş: Kaynak: AA
Fenerbahçe'de testler negatif
Fenerbahçe Kulübü, sezon başı yapılan koronavirüs testlerinde pozitif bulguya rastlanmadığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başı takımımız, teknik heyetimiz ve idari personelimize uygulanan Covid-19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır." denildi.
Etiketler: koronavirüs testi FenerbahçeSon Güncelleme: 8 Ağustos 2020 Cumartesi 22:21
Son Haberler
- 21:42
- 21:24
- 21:22
- 22:11
- 20:40
Sıradaki Haber
Trabzonspor'dan iki transfer
Yükleniyor lütfen bekleyiniz