Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Trabzonspor'dan iki transfer
Trabzonspor, Anders Trondsen ile Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun transferi için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.
Trabzonspor Kulübü, Rosenborg forması giyen 25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Anders Trondsen ve Real Valladolid'de oynayan 21 yaşındaki forvet Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun transferleri konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
"Norveç'in Rosenborg Kulübünün profesyonel oyuncusu Anders Trondsen'ın, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
İspanya'nın Real Valladolid Kulübünün profesyonel oyuncusu Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 8 Ağustos 2020 Cumartesi 22:19
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