Kahraman, yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yaparak 2019-2020 sezonu için kulüplerin harcama limitlerindeki kabul edilebilir sapma tutarını yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltmesine tepki göstererek, "Öncelikle belirtmek isteriz ki söz konusu karar, bu oranın içinde kalarak bütçesini yönetmeye çalışan kulüplerimize büyük bir haksızlık olduğu gibi, Türk futbolunun geleceğine yönelik tedavi edilemez derin yaralar açacaktır." ifadesini kullandı.

"Kulüplerin doğru bir mali disiplinle yönetilmesi engellenmiştir"

Trabzonspor'un TFF Lisans Talimatı'nın 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girmesi ve uygulanması konusunda kesin tavrını net bir şekilde ortaya koyduğunu vurgulayan Kahraman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kulübümüz 30 Haziran 2019 tarihinden beri finansal fair play (FFP) kuralları çerçevesinde hareket etmekte ve lig mücadelesini sınırlanan olanakları içinde büyük bir özveri ile sürdürmektedir. Kulübümüz, futbolun üst kurumlarınca belirlenen lisans talimatlarında yer alan bütün kriterleri harfiyen yerine getirmesine rağmen, TFF Yönetim Kurulu dün almış olduğu kararla, UEFA'ya geçtiğimiz haziran ayında bizatihi kendisinin verdiği taahhüdü çiğnemiştir.

Dahası UEFA'nın FFP'ye aykırı bulduğu tüm iş ve işlemlere meşruiyet kazandırılmış, sportif rekabetin en temel değerlerinden biri olan emek ilkesi ayaklar altına alınmış, haksız rekabetin önü açılmış, kulüplerin doğru bir mali disiplinle yönetilmesi engellenmiştir."

Kaynak: AA