67. dakikada Bakasetas Trabzonspor'u 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Trabzonspor'da Nwakaeme 90+6. dakikada rakibine yaptığı faul sonrası ikinici sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bordo-mavililerden en uzun galibiyet serisi

Abdullah Avcı'nın takımın başına geçmesiyle ligin zirvesine ortak olan Trabzonspor üst üste altıncı galibiyetini alarak zirve takibini sürdürdü.

Süper Lig'de 24 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan bordo-mavililerin 45 puana yükseldi.

Bordo-mavililer ligde devam eden en uzun galibiyet serisinin sahibi oldu.

[Fotoğraf: Trabzonspor Kulübü]

4 maçlık galibiyet hasretini geçen hafta Göztepe karşısında dindiren Gaziantep FK ise, bu maçtan puansız ayrılarak ligdeki düşüşünü devam ettirdi.

Gaziantep Futbol Kulübü ligde 10 galibiyet, 8 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayarak 38 puanda kaldı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Kalyon Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere tamamlanmıştı. Trabzonspor ligin 26. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Gaziantep FK ise Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.

[Fotoğraf: AA]

Trabzonspor'da 2 değişiklik

Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmanın sağında Hüseyin Türkmen'in yerine Kamil Ahmet Çörekçi'ye görev verirken, orta sahada ise Baker’in yerine Flavio'yu oynattı.

Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ve Trondsen’in yanı sıra Covid-19 test sonuçları pozitif çıkan üç futbolcu da Gaziantep maçında forma giyemedi.

Altı oyuncusundan yoksun olarak Gaziantep maçına çıkan bordo-mavililerde yedek kulübesinde genç oyuncular ağırlıkla yer aldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

12. dakikada ceza alanı sağ tarafında topla buluşan Mirallas'ın şutunda kaleci Uğurcan Çakır, ayaklarıyla topu kornere çeldi.

25. dakikada Berat Özdemir'in pasında, Djaniny'in şutunda, kaleci Günay Güvenç, topu yatarak kontrol etti.

34. dakikada Djilobodji'nin uzaklaştırmak istediği top yakın mesafede Flavio'nun önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.

38. dakikada sol taraftan ilerleyerek ceza alanına giren Djaniny'in şutunda kaleci Günay Güvenç, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

41. dakikada Maxim'in ceza alanı dışından şutunda yerden de seken topu Uğurcan Çakır, çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

[Fotoğraf: DHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

57. dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında, Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda, top kaleci Günay Güvenç'te kaldı.

GOL - 67. dakikada Nwakaeme'nin pasında, Flavio kafayla topu yakın mesafedeki Bakasetas'ın önüne indirdi. Bu futbolcu da yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

KIRMIZI KART - 90+6. dakikada Nwakaeme orta sahada Dijilobodji’ye yaptığı faul sonrası ikinci sarı kart ile oyundan ihraç edildi.

Kalan dakikalarda da gol olmayınca bordo-mavililer, karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Medical Park

Hakemler: Zorbay Küçük, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken,

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Berat Özdemir, Flavio, Ekuban (Dk. 85 Yusuf Sarı), Bakasetas (Dk. 90 Yunus Mallı), Nwakaeme, Djaniny (Dk. 90+2 Afobe)

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan (Dk. 84 Bilal Başacıkoğlu), Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Tosca, Güray Vural (Dk. 90 Morais), Rashid (Dk. 46 Vetrih), Jefferson (Dk. 84 Kenan Özer), Maxim, Mirallas, Muhammet Demir (Dk. 90 Riberio)

Gol: Dk. 67 Bakasetas (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+6 Nwakaeme (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 60 Bakasetas (Trabzonspor), Dk. 57 Mirallas, Dk. 60 Vetrih, Dk. 61 Ricardo Sa Pinto, Dk. 76 Ertuğrul Ersoy, Dk. 89 Maxim (Gaziantep Teknik Direktörü) (Gaziantep)