Süper Lig'in 25. haftasında Ankara deplasmanında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Gökhan Töre ve Dorukhan Toköz, takımla birlikte çalıştı. Montero ve Rıdvan Yılmaz ise antrenmanda yer almayan isimler oldu.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. İdmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı.

Hazırlıklarına yarın devam edecek olan siyah-beyazlı ekip, daha sonra Ankara'ya hareket edecek.