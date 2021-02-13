Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 6. gününde korta çıkan Avustralyalı Barty, üçüncü tur mücadelesinde 29 numaralı seri başı Rus Ekaterina Alexandrova ile karşılaştı.

Maça servisini kırdırarak başlayan ancak çabuk toparlanan Barty, 80 dakika süren karşılaşmayı 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazanarak son 16 isim arasına kaldı.

5 numaralı seri başı Ukraynalı Elina Svitolina, 26 numaralı seri başı Kazak Yulia Putintseva'yı 6-4 ve 6-0'lık setlerle turnuva dışında bıraktı.

Erkekler 9 numaralı seri başı İtalyan Matteo Berrettini de 19 numaralı seri başı Rus Karen Khachanov'u 7-6'lık setlerle 3-0 mağlup ederek turnuvada ilk kez 4. tur biletini aldı.

Medvedev ve Tsitsipas Avustralya Açık'ta 4. tura çıktı

Turnuvanın 6. gün sabah seansında Rus raket Medvedev, 28 numaralı seri başı Sırp Filip Krajinovic ile karşılaştı.

6-3'lük setlerle 2-0 öne geçtiği maçta rakibine üst üste iki set veren Medvedev, son seti oyun vermeden 6-0 kazanarak son 16 isim arasına kaldı.

5 numaralı seri başı Yunan Tsitsipas, klasmanın 95 numarası İsveçli Mikael Ymer karşısında zorlanmadan 6-4, 6-1 ve 6-1'lik setlerle korttan 3-0 galip ayrıldı.

7 numaralı seri başı Rus Andrey Rublev de klasmanın 65 numarasında yer alan İspanyol Feliciano Lopez'i 7-5, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 3-0 mağlup etti.

Pliskova ve Bencic'den erken veda

Tek kadınlarda 2019 yılının yarı finalisti 6 numaralı seri başı Çek Karolina Pliskova, 25 numaralı seri başı vatandaşı Karolina Muchova'ya 7-5'lik setlerle 2-0 yenilerek 3. turda elendi.

18 numaralı seri başı Belçikalı Elise Mertens de 11 numaralı seri başı İsviçreli Belinda Bencic'i 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek son 16'ya kaldı.