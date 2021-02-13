Küme hattını yakından ilgilendiren maçta kazanan çıkmadı. MKE Ankaragücü'nde Pazdan 26. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Puanların paylaşıldğı maçın ardından Kayserispor 25, MKE Ankaragücü 19 puana yükseldi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Kayserispor 1-0 kazanmıştı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

4. dakikada ani gelişen Hes Kablo Kayserispor atağında ceza sahasına gönderilen ortaya iyi yükselen Kolovetsios'un kafa vuruşunda, top direkten döndü. Seken topu iyi takip eden Uğur Demirok'un sert vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. Gol faul gerekçesiyle iptal edildi.

18. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında İlhan Parlak, rakibini çalımlayarak ceza sahasına kadar gitti. İlhan'ın ortasında, kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Korcan Çelikay kornere gönderdi.

KIRMIZI KART - 26. dakikada sol kanattan Lennon savunmanın arkasına sarkmak isterken Pazdan'ın sert faulü ile yerde kaldı. Pazdan bu faulü sonrasında direkt kırmızı kart gördü.

31. dakikada Campanharo'nun ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Lennon'un sert vuruşunda, kaleci Korcan Çelikay topu kornere çeldi.

[Fotoğraf: DHA]

45. dakikada MKE Ankaragücü atağında Voca'nın ceza sahası önünde sert vuruşunda, top defansa çarparak kornere gitti.

Maçın ilk yarısı, golsüz berabere bitti.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

58. dakikada rakip yarı sahada etkili pas yapan Kayserispor atağında, ceza sahası dışında topla buluşan Luckassen'in sert şutunda, top defansa çarparak kornere çıktı.

64. dakikada Hes Kablo Kayserispor serbest vuruş kazandı. Ceza sahası dışında topun başına geçen Avramovski'nin sert şutunda, kaleci topu elleriyle uzaklaştırdı.

90+3. dakikada sağ kanattan yapılan ortada iyi yükselen Sapunaru'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

Karşılaşma golsüz berabere tamamlandı.

[Fotoğraf: DHA]

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Bozbey

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Kolovetsios, Uğur Demirok, Yasir Subaşı (Dk. 82 Lopes), Campanharo, Muhar (Dk. 33 Sabovic), Lennon (Dk. 82 Sapunaru), İlhan Parlak (Dk. 71 Pedro Henrique), Avramovski (Dk. 82 Maglica), Luckassen

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Pazdan, Kitsiou, Sarlija, Atila Turan, Atakan Çankaya (Dk. 52 Kulusic), Voca (Dk. 90+6 Endri Cekici), Saba, Emre Güral (Dk. 41 Lukasik), Paintsil (Dk. 90+6 Erdi Dikmen), Borven

Kırmızı kart: Dk. 25 Pazdan (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 10 Muhar (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 63 Sarlija, Dk. 63 Voca (MKE Ankaragücü)

Dan Petrescu: Bugün gol atmak için her şeyi yaptık

Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Dan Petrescu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, MKE Ankaragücü'ne karşı iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Petrescu, oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu aktardı.

"Bugün gol atmak için her şeyi yaptık. Bir gol attık, iptal oldu. Şanssızlık diyebilirim çok çabaladık. Pozisyon yakaladık. Bir puan aldığımız için üzgünüz. Maçın hakkı bizim için bir galibiyetti. İyiye dair umutlarımız var."

Hikmet Karaman: Takımın mücadelesi beni heyecanlandırdı

MKE Ankaragücü Teknik Direktör Hikmet Karaman ise zor bir maçtan 10 kişi kalmalarına rağmen berabere ayrıldıklarını belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Karaman, 75 dakika boyunca 10 kişi oynadıklarını vurgulayarak, "Takımın mücadelesi, isteği, kulübede beni heyecanlandırdı." dedi.

Takım anlayışını teknik anlamda değiştireceklerini ve geliştireceklerini dile getiren Karaman, gol atma konusunda, hücum oyununu ortaya koyacaklarını anlattı.