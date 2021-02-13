Antalya'nın Alanya, Manavgat, Gazipaşa ve Gündoğmuş ilçelerinde 30 Mart'a kadar sürecek Vole Alanya 2021 Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın belirli etaplarına katılacak Malezyalı bisiklet takımı, Türkiye'de olmaktan mutlu.

Okurcalar Mahallesi'ndeki bisiklet dostu bir otelde kamp yapan Malezyalı sporcular, koronavirüs tedbirleri kapsamında yarışlara hazırlanıyor.

Takımın antrenörü Muhammed Saiful Anuar Aziz, Türkiye'de bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Antalya'da geçirdikleri zamanı özel olarak nitelendiren Aziz, Türkiye Bisiklet Federasyonuna kendilerine sağladığı kolaylıklardan dolayı teşekkür etti.

"Türkiye'de yarışmanın ayrı heyecanı var"

Aziz, daha önce Türkiye deneyimi yaşamadıklarını belirtti.

"Hem kamp yapmak hem de yarışmak için seçildik. Türkiye'de yarışmanın ayrı heyecanı var. Diğer spor dallarında olduğu gibi bisiklet sporcuları da Kovid-19 nedeniyle yurt dışına gitmede sıkıntılar yaşıyor. Ama Türkiye, burada çok faklı bir konumda. Salgının durumunu Türkiye'de daha da iyiye gittiğini görüyoruz. Bu bizi mutlu etti."

[Fotoğraf: AA]

Ovechkin: Zorlayıcı ve güzel yarışlar olacak

Malezya takımı adına yarışlara katılan Rus sporcu Artem Ovechkin ise Malezya takımının yurt dışından çok transfer yaptığını dile getirdi. Ovechkin, Malezya için yarışmanın kendisi için zor olmadığını vurguladı.

"Türkiye'nin verdiği özel izinle yarışmaya geldik. Burada olduğumuz için mutluyuz. Güçlü takımlar var. Yollar, hava çok güzel. Zorlayıcı ve güzel yarışlar olacak."

[Fotoğraf: AA]

Lakasek: Antrenmanlarımızı rahatlıkla ve güvenli yapıyoruz

Malezyalı sporcu Irwandie Lakasek de Türkiye'deki Covid-19 salgını tedbirlerinin iyi olduğunu söyledi. Lakasek, Türkiye'nin bu süreçte iyi durumda olduğunu anlattı

"Antrenmanlarımız rahatlıkla ve güvenli yapıyoruz. Buraya ilk gelişimiz olmasına rağmen çok mutlu olduk. Artık tek düşüncemiz yarışlarda takım ve ülkemiz adına elimizden geleni yapmak."