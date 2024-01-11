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Spor
TRT HABER/AA 11.01.2024 16:49

Trabzonspor Samsunspor'u ağırlıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de bugün 16. hafta erteleme maçında Yılport Samsunspor'u ağırlayacak.

Trabzonspor Samsunspor'u ağırlıyor

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz... 

Trabzonspor Samsunspor'u ağırlıyor

Bordo-mavili takım, ligde 33 puanla 3. sırada yer alırken Yılport Samsunspor ise 18 puanla 17. sırada bulunuyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, son 4 lig maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, rakibi karşısında kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet ve Pepe forma giyemeyecek. Orsic, Denswil ve Abdülkadir Ömür'ün sakatlıkları sürüyor.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Berat, Bakasetas, Visca, Fountas, Onuachu

Samsunspor: Okan, Haluk, Satka, Alim, Soner, Tait, Taylan, Dimata, Holse, Emre, Mouandilmadji

Stat: Papara Park

Hakemler: Cihan Aydın, Deniz Caner Özaral, Hakan Yemişken

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