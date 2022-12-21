Trabzonspor ile Samsunspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Mücadeleyi Kadir Sağlam yönetti.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmayı kazanan Trabzonspor, son 16 turunda mücadele hakkı elde etti.

Trabzonspor'a turu getiren golleri, 10. dakikada Umut Bozok ile 28 ve 79. dakikalarda Naci Ünüvar filelerle buluşturdu.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İki ekip 10 yıl sonra ilk kez bir resmi müsabakada karşılaştı.

Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu sahasında ağırlayacağı Fenerbahçe'nin 6 puan gerisinde bulunan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası hedefi doğrultusunda rakibini yenerek yoluna devam ettt.

Kupaya 3. turdan katılan Samsunspor, sırasıyla Muşspor ve Adanspor'u eleyerek 5. tura çıktı. Trabzonspor ise kupaya 5. turdan dahil oldu.

[Fotoğraf: DHA]

Maçtan notlar

Trabzonspor'da son yapılan antrenmana katılan Edin Visca ve Siopis, kas spazmına bağlı ağrı hissedince teknik direktör Abdullah Avcı, tarafından riske edilmeyerek maç kadrosuna alınmadı.

Bordo-mavili takımda ayrıca sakatlıkları bulunan Dorukhan, Denswil ve Serkan Asan da Yılport Samsunspor'a karşı forma giyemedi.

[Fotoğraf: AA]

Trabzonspor'da sezon başında Ajax kulübünden kiralık kadroya katılan Naci Ünüvar, bu sezon ilk kez bir resmi karşılaşmada 11’de sahaya çıkarken iki gol kaydetti.

Bordo-mavili taraftarlar karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Tribünlerin çok büyük bölümünde boşluklar yer alırken misafir takım taraftarları ise tribünlerin kendilerine ayrılan bölümünü doldurdu.

[Fotoğraf: DHA]

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

Karşılaşmada ilk ciddi atak 3. dakikada Trabzonspor'dan geldi. Soldan ceza alanına giren Eren Elmalı'nın aşırtma vuruşunda kaleci Aykut Özer'den dönen topu altı pas içinde Bakasetas kafayla tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

GOL - 9. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol taraftan ceza alanı son çizgisindeki Bakasetas'ın pasında, altı pas içinde Umut Bozok, dokunarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

17. dakikada Umut Bozok'un sağ çaprazdan şutunda kaleci Aykut Özer'i geçen topu çizgi önünde Zeki Yavru uzaklaştırdı.

GOL - 28. dakikada Trabzonspor, skoru 2-0 yaptı. Trezeguet'in soldan arka direkte Naci Ünüvar, yakın mesafeden dokunarak topu filelere gönderdi.

[Fotoğraf: DHA]

32. dakikada sakatlanan Gbamin'in yerine Hüseyin Türkmen oyuna dahil oldu.

68. dakikada Naci Ünüvar'ın ceza alanı dışından sert şutunda, top üst direkten oyun alanına döndü.

75. dakikada Doğucan Haspolat'ın pasında, savunmanın arkasında topla buluşan Trezeguet'in öne çıkan kaleci Aykut Özer'in üzerinden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

GOL - 79. dakikada Trabzonspor, farkı 3'e çıkardı. Hamsik'in pasında savunmada araya giren Osman Çelik'in dokunduğu top Naci Ünüvar'ın önüne düştü. Bu futbolcu da topu boş kaleye doğru taşıyarak filelere gönderdi: 3-0

Karşılaşmayı kazanan Trabzonspor, adını son 16 turuna yazdırdı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Kadir Sağlam, Ekrem Kan, Ata Yıldırım.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bartra, Eren Elmalı (Dk. 62 Arif Boşluk), Larsen (Dk. 46 Vitor Hugo), Bakasetas (Dk. 63 Hamsik), Naci Ünüvar, Gbamin (Dk. 31 Hüseyin Türkmen), Bardhi, Doğucan Haspolat, Umut Bozok, Trezeguet ( Dk. 77 Maxi Gomez).

Yılport Samsunspor: Aykut Özer, Alim Öztürk, Zeki Yavru, Soner Gönül, Celil Yüksel, Ali Kaan Güneren, Emre Gültekin (Dk. 46 Bedirhan Çetin), Osman Çelik, Şener Kaya (Dk. 46 Polat Yaldır), Ahmet Sagat (Dk. 74 Tanque), Laura (Dk. 62 Fofana).

Goller: Dk. 10 Umut Bozok, Dk. 28 ve 79 Naci Ünüvar (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Osman Çelik, Dk. 58 Soner Gönül, Dk. 66 Ali Kaan Güneren (Yılport Samsunspor)

Umut Bozok: Fenerbahçe ile final maçı oynamayacağız

Trabzonspor'da Umut Bozok, Samsunspor karşısında aldıkları galibiyetle Fenerbahçe maçı öncesi moral bulduklarını belirtti.

"Cumartesi günü oynayacağımız maç camiamız ve bizim için çok önemli ama bence bir final müsabakası değil çünkü önümüzde çok maç var. Taraftarımızın önünde çok iyi mücadele etmemiz lazım. Zor bir takıma karşı oynayacağız, tabi ki her maç olduğu gibi bu maçta da hedefimiz 3 puan. İnşallah 3 puan alıp devam ederiz."

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Umut, kamp döneminde çok iyi çalıştıklarını söyledi. Umut, cumartesi günü oynayacakları maçta taraftarların desteğinin kendilerine güç vereceğini belirtti.

"Kamp döneminde hocamızla konuştuk. Takım halinde presi çok iyi yapmamız gerektiği noktasında fikirler ortaya çıktı. Hazırlık maçlarını da bu anlamda iyi geçirdik. Böyle devam etmemiz lazım. Cumartesi günü Fenerbahçe karşısında da bunu çok daha iyi yapmamız lazım. Daha iyi çalışmamız lazım. Taraftarımızın coşkusu olursa bizim için daha kolay geçen bir maç olabilir. Ama tabi ki çok zor bir maç."